Veja antes e depois de depredação registrada em invasão a prédios públicos no DF

Diversas obras de artes e objetos do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto foram depredados e danificados durante a invasão aos prédios públicos, nesse domingo (8), em Brasília, no Distrito Federal.

Na sede do Executivo nacional, a tela "As Mulatas", do artista brasileiro Di Cavalcanti (1897-1976), foi perfurada com, pelo menos, seis golpes. O mural fica localizado no terceiro andar do edifício, que teve outros móveis quebrados.

O brasão da República foi retirado da parede do Plenário do STF, local que também teve as cadeiras arrancadas. O símbolo ficava fixado acima da cadeira tradicionalmente usada pelo presidente da Corte. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível observar manifestantes posando ao lado do objeto do lado de fora do prédio. O Tribunal ainda teve parte das vidraças danificadas.

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que montará uma força-tarefa para promover o ajuizamento de ações visando cobrar indenizações pelos danos causados ao patrimônio público durante os atos criminosos. O órgão ainda informou que ingressará com medidas judiciais para responsabilizar por improbidade agentes públicos por eventuais omissões dolosas que tornaram possíveis os atos.

Abaixo, o Diário do Nordeste reuniu alguns registros com o antes e o depois dos prédios públicos após a invasão realizada nesse domingo. Veja:

ANTES E DEPOIS DE VANDALISMO EM BRASÍLIA

TELA 'AS MULATAS'

Legenda: Tela As Mulatas antes da invasão de manifestantes Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Foto: reprodução/redes sociais

MEZANINO PALÁCIO DO PLANALTO

Legenda: Mezanino Palácio do Planalto antes da invasão de manifestantes Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Legenda: Mezanino Palácio do Planalto após invasão de manifestantes Foto: reprodução/redes sociais

GALERIA DE EX-PRESIDENTES

Legenda: Galeria dos Ex-presidentes antes da invasão de manifestantes Foto: Agência Brasil

Legenda: Galeria dos Ex-presidentes após invasão de manifestantes Foto: reprodução/redes sociais

PLENÁRIO DO STF

Legenda: Plenário do STF antes da invasão de manifestantes Foto: Divulgação/STF

Legenda: Plenário do STF após invasão de manifestantes Foto: Agência Brasil

BRASÃO DA REPÚBLICA NO STF

Legenda: Brasão da República no Plenário do STF antes da invasão de manifestantes Foto: Divulgação/STF

Legenda: Brasão da República no Plenário do STF após invasão de manifestantes Foto: reprodução/redes sociais

GABINETE DO PRESIDENTE DO STF

Legenda: Gabinete do presidente do STF antes da invasão de manifestantes Foto: divulgação/STF

Legenda: Gabinete do presidente do STF após invasão de manifestantes Foto: reprodução/redes sociais

SEDE DO STF

Legenda: Vidraçaria STF antes da invasão de manifestantes Foto: Divulgação/STF

Legenda: Vidraçaria STF após invasão de manifestantes Foto: reprodução/TV Globo

