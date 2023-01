CPI de atos antidemocráticos tem apoio de senadores do Ceará

Pelo menos dois senadores cearenses apoiam requerimento para abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar atos terroristas e antidemocráticos ocorridos neste domingo (8) em Brasília. Na ocasião, houve a invasão e depredação do Palácio do Planalto e da sede do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três Poderes.

Tasso Jereissati (PSDB) já assinou o documento e Cid Gomes (PDT) informou, por meio da assessoria de imprensa, que também pretende assinar o requerimento.

O Diário do Nordeste também entrou em contato com a assessoria senador Eduardo Girão (Podemos) para saber se ele pretendem assinar e aguarda retorno.

O requerimento, de autoria da senadora Soraya Thronicke (União-MS), já alcançou o número de assinaturas necessárias para ser instalada. Foram obtidas 31 assinaturas (o mínimo é 27).

Agora, cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a decisão de determinar a abertura da comissão, inclusive quando isso deve ocorrer, já que uma nova legislatura na Casa começa no próximo dia 1º de fevereiro.

O que os cearenses disseram sobre os atos terroristas?

Os três senadores cearenses repudiaram a invasão às sedes dos três Poderes da República ainda no domingo.

Tasso manifestou "inteiro apoio ao presidente Lula e a todas as medidas que sejam tomadas em defesa da democracia e da vontade soberana da população brasileira".

Tasso Jereissati Senador "Estamos presenciando um triste espetáculo promovido por uma minoria raivosa, criminosamente manipulada. Conclamo a todas as forças da sociedade brasileira a se unirem em defesa da democracia e a imediata responsabilização de quem atenta contra esses valores".

Cid Gomes também reforçou a necessidade de identificar e punir os responsáveis pelos atos "com o rigor da lei".

Cid Gomes Senador "Um absurdo o que um grupo de criminosos está promovendo em Brasília, invadindo e destruindo prédios históricos e praticando atos de terrorismo, com a aparente conivência da polícia do DF".

Ao informar que irá assinar o requerimento para abertura da CPI, Cid defendeu que seja investigado, inclusive, "se, por trás do vandalismo, há uma organização criminosa".

Crítico ao presidente Lula, Eduardo Girão manifestou repúdio quanto aos atos terroristas praticados em Brasília e ressaltou que "nada, absolutamente nada justifica o uso da violência".

"Importante a identificação e punição exemplar de quem participou, incentivou e financiou tais barbaridades contra o patrimônio público".