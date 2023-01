Flávio Dino chama ataques de 'Capitólio brasileiro', mas diz que pior já passou

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comparou os ataques terroristas em Brasília ao atentado ao Capitólio dos Estados Unidos. No último domingo (8), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos três poderes da República — o Congresso Nacional, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (9), Dino disse que o país "caminha para a absoluta normalização institucional com muita velocidade". O ministro afirmou que em torno de 1,2 mil pessoas foram detidas. Com pedaços de paus, pedras e ferros, os invasores destruíram mobília, quadros e aparelhos eletrônicos dos prédios públicos.

Flávio ressaltou que os criminosos não conseguiram cumprir os objetivos de ruptura da lei e da legalidade. "De um modo geral, acreditamos que esses eventos não obtiveram êxito em si mesmo e não obtiveram êxito em seu intento, que era gerar um efeito dominó", disse.

Flávio Dino Ministro da Justiça e Segurança Pública Deus abençoou ontem o Brasil, porque não tivemos nenhum morto. Vivemos ontem o Capitólio brasileiro. Com duas diferenças: a primeira, não houve óbitos, e a segunda é que tivemos mais presos aqui do que lá — e com muita velocidade. O que mostra que as instituições sobreviveram ao stress a que foram submetidas. Mas não tenho dúvidas: vivemos ontem o Capitólio brasileiro

O ministro apontou que os detidos estão sendo ouvidos e, a princípio, há configuração de crime em flagrante. "Neste momento, estão sob guarda da Polícia Federal, que está ouvindo e lavrando os documentos pertinentes e haverá o encaminhamento ao Poder Judiciário, creio que hoje ou amanhã", disse.