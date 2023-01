Cearenses estão na lista de presos após atos terroristas em Brasília; veja quem são

A Secretaria Penitenciária do Distrito Federal está divulgando o nome dos detidos após atos terroristas em Brasília no último domingo (8). Vândalos invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal.

Entre os 670 nomes divulgados até o momento, pelo menos três cearenses aparecem entre os presos após os atos criminosos. A Secretaria têm atualizado a lista desde a terça-feira (11) com os detidos que estão sendo transferidos para o sistema prisional.

Novos nomes foram, inclusive, acrescentados nesta quarta (11). No total, mais de 1,2 mil pessoas foram presas.

A cearense Roberta Jérsyka Oliveira Brasil Soares, de 34 anos, é uma das que aparece na lista. Estudante de Medicina na Universidade de São Paulo, ela é formada em Engenharia na Universidade Federal do Ceará.

Outros dois cearenses que aparecem na lista, segundo informações do G1, são Carlos Rubens da Costa, 70 anos, natural de Fortaleza; e Kelson de Souza Lima, 28 anos, da cidade de Massapê.

Os homens detidos em Brasília estão sendo levados para o Centro de Detenção Provisória II, na Papuda, enquanto as mulheres estão na Penitenciária Feminina do Distrito Federal.