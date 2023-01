Pesquisa Opnus: 86% dos cearenses reprovam atos terroristas em Brasília

Levantamento realizado pelo Instituto Opnus, nesta segunda-feira (9), revela que a maioria dos cearenses reprova as ações terroristas presenciadas em Brasília no domingo (8).

A pesquisa indica que 86% dos entrevistados no Ceará são contrários aos atos de invasão e depredação, enquanto 9% são favoráveis e 5% não têm opinião formada.

Os alvos centrais dos criminosos foram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Os números revelam ainda que para 78% dos que responderam à pesquisa as prisões devem ser realizadas, outros 16% são contrários à medida e 6% não opinaram.

O instituto ouviu mil pessoas nesta segunda-feira (9). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. As entrevistas foram realizadas por telefone (fixo e móvel).

Crimes contra a democracia

Vândalos ocuparam a Praça dos Três Poderes da República neste domingo e depredaram o patrimônio público, que agora precisará ser restaurado com o dinheiro do contribuinte.

De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, as pessoas detidas deverão responder pelos crimes de golpe de estado, dano ao patrimônio público, associação criminosa e lesões corporais.

A crise na segurança pública do Distrito Federal acarretou no afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB) após ser apontado como ineficiente no controle da política de segurança dos Poderes da República, na Capital Federal.

