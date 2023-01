1.200 pessoas são detidas em acampamento em Brasília e levadas para sede da Polícia Federal

Ao menos 1,2 mil pessoas foram detidas pela Polícia Federal nas imediações do quartel-general do Exército, em Brasília, logo após a invasão aos prédios dos Três Poderes - Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF - registrada na tarde desse domingo (8).

Os acampados presentes no local estão, agora, sendo levados para a sede da Polícia Federal em cerca de 40 ônibus. Os veículos, assim como os detidos, estavam em acampamento no Distrito Federal. As informações são da TV Globo.

Decisões de Moraes

A ação foi tomada após decisão do ministro Alexandre de Moraes concedendo 24 horas para o encerramento definitivo dos acampamentos no DF e nos estados.

Neta segunda-feira (9), a vice-governadora Celina Leão (PP) assumiu o governo do Distrito Federal, logo após outra decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo afastamento de Ibaneis Rocha do governo por, inicialmente, 90 dias.