Garimpeiros começam a fugir da Terra Indígena Yanomami, diz Sonia Guajajara

O governo federal junto a movimentos indígenas identificaram a fuga de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A informação foi confirmada pela ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, que desembarcou no estado, neste sábado (4), para acompanhar as ações que tentam conter a crise humanitária que assola o povo Yanomami. As informações são da Agência Brasil.

"Temos essa informação que muitos garimpeiros estão saindo. Mas é bom que saiam mesmo, porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita para retirar 20 mil garimpeiros, [o que] demora um tempinho", disse a ministra, em coletiva de imprensa.

Um vídeo mostra uma fila de garimpeiros se movimentando na mata, no que seria uma suposta retirada dos invasores da Terra Indígena. Segundo a ministra Sonia Guajajara, a movimentação também foi vista por indígenas em sobrevoos na região da área demarcada.

O governo de Roraima também informou ter tido acesso "a fotos e vídeos de pessoas saindo espontaneamente" de garimpo localizado na Terra Indígena Yanomami.

Uma das preocupações do governo é que essa retirada não signifique invasão posterior de outras áreas, como ocorreu há 30 anos, segundo Lucia Alberta Andrade, diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Reforma de pista

A ministra afirmou ainda que a base aérea no Surucucu vai ser reestruturada para que possa receber aviões de maior porte. Isso vai possibilitar levar a infraestrutura para montar um hospital de campanha na região.

O governo prepara a construção de poços artesianos e estrutura de cisterna, para captar água da chuva, além de uma uma estrutura de comunicação para manter contato entre os diferentes polos da Terra Indígena. Ela também mencionou o bloqueio do espaço aéreo sobre o território, como medida efetiva já em vigor.

"Só assim a gente vai conseguir começar a ter, de fato, o resultado. Não se justifica que voos continuem sobrevoando território yanomami, sendo que aqui o estado não há nenhuma autorização para exploração de minérios", apontou.