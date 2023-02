Cantor ironiza tragédia da boate kiss durante festa em Boa Vista

O vocalista da banda Dubai foi criticado nas redes sociais após ironizar o incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas em 2013. O caso ocorreu durante uma festa em Boa Vista (RR) e repercutiu nas redes sociais no sábado (4).

Segundo o vídeo compartilhado nas redes sociais por pessoas que estavam no local, o cantor disse "alô, Boate Kiss" enquanto segurava uma pistola de fogos de artifício. O incêndio na casa noturna foi causado por artefatos pirotécnicos.

A festa comemorava o aniversário de uma influenciadora digital, um empresário e uma publicitária, segundo o portal g1.

"Simplesmente repugnante, de uma falta de noção e de sensibilidade com as vítimas e familiares", disse o deputado federal Pompeo de Mattos.

"A banda Dubai realmente passou dos limites ao brincar com uma tragédia enorme como a da boate Kiss", opinou um internauta. "O infeliz da banda Dubai debochando da morte de 242 pessoas", lamentou outra usuária do Twitter.

Pedido de desculpas

O empresário da banda se desculpou pelos episódios nas redes sociais. "Quero pedir, em nome da banda, as sinceras desculpas", disse ele. "Realmente foi uma brincadeira sem graça", afirmou.

O cantor, Ícaro Trindade, divulgou nota se desculpando pelo caso, conforme o g1. "Fica aqui o meu reconhecimento pelo erro que EU cometi! De forma alguma a intenção foi essa, mas saiu no calor do momento", afirmou.

Os aniversariantes, que estavam no palco no momento da fala, afirmaram que não prestaram atenção no momento da declaração do cantor.

"Meus amigos que agravaram o vídeo não tiveram culpa porque eles estavam gravando o parabéns. Então, infelizmente foi o comentário que o cantor soltou. Para uns, passou despercebido, para outros, não", disse.

Tragédia da Boate Kiss

A tragédia da Boate Kiss, retratada em duas minisséries lançadas em janeiro, deixou 242 mortos e 636 feridos na noite do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria.

Um integrante da banda Gurizada Fandangueira disparou um artefato pirotécnico e as centelhas atingiram o teto do prédio, revestido por espuma, causando um grande incêndio.

Em 2021, oito anos depois da tragédia, o grupo chegou a ser condenado pelo Tribunal do Júri. Na época, eles foram sentenciados a penas de 18 a 22 anos de prisão. Mas, em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado anulou a pena e revogou a prisão.