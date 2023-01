Como está a boate Kiss em 2023? Veja o que será feito do local da tragédia

O espaço da Boate Kiss, onde um incêndio trágico matou 242 pessoas há 10 anos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, será transformado em um memorial após o processo judicial acabar. Por ora, o prédio ainda está de pé e conta com diversas homenagens às vítimas na fachada.

O projeto foi idealizado pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM). Segundo Paulo Carvalho informou à CNN Brasil, o memorial está aprovado e atualmente se encontra em fase de arrecadação de fundos. O homem é pai de Rafael Nunes Carvalho, morto no incêndio.

Ele conta que 130 projetos chegaram a ser analisados. Foram propostas de arquitetos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e até da Argentina. O escolhido foi o do paulista Felipe Zene Motta que "por meio da apropriação coletiva do espaço, propõe-se transformar a perspectiva existente ligada ao trauma em um espaço de educação, troca e livre interação".

"O projeto do Memorial às Vítimas da Kiss busca ressignificar a área da boate em um lugar de respeito ao passado, conforto ao presente e esperança ao futuro", destaca o arquiteto.

Legenda: Local terá um auditório e sala multiuso Foto: Reprodução

Memorial

A fachada do memorial será de concreto e tijolos. Na parte interior central, ficará um jardim circular cercado por 242 pilares de madeira. Cada um deles terá o nome de uma vítima da tragédia da Boate Kiss.

Legenda: Vítimas terão os nomes expostos com flores Foto: Reprodução

"Ao atravessar essa barreira por sua abertura central, entra-se em um espaço de linhas leves, proporções delicadas e materiais agradáveis. Um espaço que, sendo circular, não possui lados, onde todos os visitantes se veem, identificam-se e confortam-se", pontua o profissional de arquitetura.

Legenda: Jardim vai ser o destaque do memorial Foto: Reprodução

Além do jardim, o local terá um auditório, uma sala multiuso, com acervo e exposição multimídia permanente, além de uma "sala única" para a sede da AVTSM e demais atividades como reuniões.