Piso salarial: professores de Fortaleza recebem nova proposta de reajuste e encerram paralisação

Uma nova proposta de reajuste salarial para os professores municipais de Fortaleza foi aceita pela categoria, nesta quarta-feira (8), em reunião no Paço Municipal. Com isso, os docentes decidiram por encerrar a paralisação das atividades, que já dura mais de 10 dias, e retornar às salas de aula amanhã (9).

A cobrança do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute) pelo pagamento do reajuste de 14,95%, seguindo determinação do Ministério da Educação (MEC), será atendida pela Prefeitura de Fortaleza a partir de setembro.

Com isso, o vencimento mensal mínimo dos trabalhadores da educação deve chegar a R$ 4.420,55.

Os professores terão garantido o pagamento de reajuste de 5,79% retroativo a janeiro, que já havia sido anunciado para os servidores municipais em geral. A diferença para alcançar o percentual do piso para os trabalhadores da educação, porém, será paga só a partir de setembro - esta sem retroatividade.

A proposta foi lida pelo vereador Didi Nogueira, líder do governo na Câmara Municipal, e recebida de forma positiva pela maioria dos professores presentes no evento.

Sem retroativo

A presidente do Sindiute, Ana Cristina Guilherme, afirma que a proposta da gestão municipal foi bem recebida pela categoria – mas que a garantia do pagamento do reajuste apenas a partir de setembro, e não de janeiro de 2023, não atende às exigências.

“Foi mantido o PCCS (Planos de Cargos, Carreiras e Salários), foi mantido o piso salarial, mas agora vamos continuar a luta pela retroatividade. A data-base do piso é janeiro, e eles só vão dar em setembro”, declara Ana Cristina.

A professora efetiva Maria Adriana da Silva comemorou o desfecho das negociações. "Foi uma luta árdua, mas acho que conseguimos a vitória. Queríamos que já fosse implantado no mês seguinte, mas será só em setembro. Amanhã retornaremos à sala de aula com todo o prazer."

Outras propostas

No dia 31 de janeiro, a categoria já havia recusado a proposta do prefeito sobre o piso salarial, que não aplicava o percentual de 14,95% exigido. Sarto havia indicado um reajuste de 0,81% para que o salário atual dos professores se equipare ao piso do MEC.

Na reunião do mês passado, o Município informou que pagaria o piso salarial de R$ 4.420,55 – mas o reajuste percentual sobre a referência inicial da profissão, que é o cargo de nível médio, não foi proposto. Na ocasião, os professores optaram, então, por manter a paralisação.

