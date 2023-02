Mulher é agredida após discussão sobre música em Carnaval; suspeito foi preso em flagrante

Uma mulher foi agredida em Tauá, no interior do Estado, após uma discussão sobre a música que estava tocando em uma festa de Carnaval no último domingo (19).

De acordo com nota emitida pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Mateus Bezerra Angola, de 37 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa após agredir uma mulher de 28 anos.

Mateus e a vítima estavam na festa e discordaram sobre a música que estava tocando. Na ocasião, a mulher foi agredida por Mateus e levada à uma unidade hospitalar da região.

O homem foi conduzido à uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi realizado o flagrante. A Delegacia Regional de Tauá segue apurando o caso.