Casal de influenciadores investigado por 'Jogo do Tigrinho' é preso durante férias em Fortaleza

Os influenciadores Laís Cristina Oliveira Inácio, 29, e Eduardo Veloso da Silva Aguiar, 28, foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Fortaleza, nessa quarta-feira (4), pelo crime de organização criminosa. De férias na Capital cearense, a dupla tinha mandados em aberto na Justiça por investigações relacionadas ao "Jogo do Tigrinho".

Policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) do Batalhão de Choque (BPChoque), cumpriram os mandados de prisão, expedidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.

A captura do casal se deu após investigação da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), que descobriu o paradeiro da dupla.

Conforme a PMCE, Laís e Eduardo foram abordados na rua Maria Tomásia, no bairro Aldeota. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso aos mandados de prisão e os documentos comunicando as capturas. A defesa do casal não foi localizada.

Quando detidos, Laís e Veloso estavam em um veículo modelo Hilux e foram levados ao 2º Distrito Policial (DP) para os procedimentos cabíveis. Nesta quinta-feira (5), ambos passaram por audiência de custódia, e as prisões foram mantidas.

Legenda: Casal passou por audiência de custódia, e tiveram as prisões mantidas Foto: Reprodução

QUEM SÃO OS PRESOS

O casal compartilha nas redes sociais registros cotidianos e de viagens luxuosas. Somente em um perfil no Instagram, Laís chega próximo aos cinco milhões de seguidores. Já Eduardo tem em torno de 370 mil seguidores.

Eles selaram a união recentemente, em uma cerimônia realizada em setembro em Ribeiro Preto, no Interior de São Paulo.

Nas últimas publicações do casal, pessoas perguntam sobre o "sumiço" da dupla da internet.

A reportagem apurou que neste mesmo processo há mandados de prisão em aberto para, pelo menos, outros dois influenciadores investigados.

JOGO DO TIGRINHO

Esta não é a primeira vez que influenciadores conhecidos nacionalmente são presos em Fortaleza devido ao ‘Jogo do Tigrinho’.

No fim de 2023, Skarlete Greta Costa e Erick Costa de Brito foram presos em Fortaleza. Casal estaria no Ceará levando uma vida de luxo e recrutando outros influenciadores para o lançamento da nova plataforma do "Fortune Tiger" no Estado.