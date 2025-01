Empresário pernambucano é preso no RJ por estupro de criança de 11 anos durante voo

A Polícia Federal (PF) prendeu um empresário pernambucano de 30 anos no desembarque do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, por suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos, durante voo que vinha de Miami, nos Estados Unidos. O caso aconteceu nessa quinta-feira (24).

Segundo a mãe da criança, o menino disse que, durante a viagem, o homem se aproximou dela e prometeu jogos infantis, criando, de acordo com a PF, "confiança e um grau de possível constrangimento". Em seguida, ele teria começado a abusar da criança.

Ao sair do voo, a mãe do menino procurou policiais federais da Delegacia Especial da PF no Galeão e denunciou o crime. O homem foi preso em flagrante.

Após ações na delegacia do próprio aeroporto, o caso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). O empresário foi levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde poderá responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar até 20 anos de reclusão.

