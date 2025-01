Cachorro fica preso em painel de carro e é resgatado ileso em Goiás

Um resgate inusitado chamou a atenção, na última quarta-feira (22), em Luziânia, interior de Goiás. Um cachorro ficou preso dentro do painel de um carro enquanto brincava, surpreendendo seu tutor. Felizmente, o animal foi retirado do local sem ferimentos, em uma operação que exigiu paciência e técnica, segundo divulgado pelo 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Goiás.

Conforme o relato do dono, o cão estava no veículo quando conseguiu entrar no espaço destinado ao som automotivo, no painel do carro. Sem conseguir retirá-lo, o tutor decidiu levar o veículo até o quartel do Corpo de Bombeiros, buscando ajuda para solucionar a situação.

No local, a equipe avaliou a ocorrência e realizou o resgate com cuidado, garantindo que o animal fosse retirado em segurança. Após o salvamento, o cachorro foi entregue ao tutor.

VEJA IMAGENS DO RESGATE

Legenda: O cachorro foi encontrado no painel do carro pelo dono, que levou o automóvel até o Corpo de Bombeiros. Foto: Divulgação / CBMGO / BM-5