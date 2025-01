Causa da morte de Rubens Paiva é corrigida para 'violenta' e 'causada pelo Estado' em certidão de óbito

A certidão de óbito de Rubens Paiva, cuja história é contada em "Ainda Estou Aqui", foi alterada nessa quinta-feira (23). No Cartório da Sé, em São Paulo, a causa da morte agora consta como "violenta, causada pelo Estado brasileiro". Antes, o documento apenas dizia que ele havia desaparecido em 1971. As informações são do g1.

A mudança atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de dezembro do ano passado, que confere aos cartórios a responsabilidade de corrigir as certidões de óbito de 202 vítimas da ditadura.

Legenda: Nova certidão reitera a perseguição política que Rubens sofreu durante a ditadura Foto: Reprodução

A entrega dos documentos às famílias, porém, não será feita pelos cartórios e, sim, pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, segundo informou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), junto de um pedido de desculpas e homenagens.

Outros 232 desaparecidos durante a ditadura também terão direito a um atestado de óbito. Ao todo, 434 pessoas foram reconhecidas pela Comissão Nacional da Verdade, em 2014, como vítimas de violência cometida pelo Estado brasileiro.

Memória de Rubens Paiva ainda está aqui

O desaparecimento de Rubens Paiva, junto da luta da esposa, Eunice Paiva, para a garantia de justiça, é contado no longa mais recente do diretor Walter Salles. Aclamado internacionalmente, essa história agora chega ao topo do cinema mundial, com três indicações ao Oscar.

A obra é a adaptação para o cinema do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado. Em um dos momentos mais marcantes da produção, Eunice, em 1996, ergue aliviada a primeira certidão de óbito de Rubens, um símbolo de resistência contra o obscurantismo da ditadura.