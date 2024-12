Intoxicação por arsênio pode ter sido acrescentado na receita durante preparo de bolo

Os indícios colhidos até o momento sobre a morte de três pessoas na mesma família após comerem pedaços de bolo no Rio Grande do Sul podem indicar envenenamento ou intoxicação alimentar como causas da tragédia. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Marcos Vinicius Veloso, da Polícia Civil.

Nas amostras de sangue de uma das vítimas e de outras duas pessoas hospitalizadas, havia a presença de arsênio, um veneno poderoso usado em pesticidas na agricultura.

Veja também País Polícia deve investigar morte de ex-marido de mulher que fez bolo no RS; três pessoas morreram após comer o alimento País Piloto e passageiro de avião que desviou rota são encontrados mortos no Amazonas

Apesar disso, a substância é encontrada nos produtos alimentares que vão até a mesa do consumidor em quantidades residuais, sob a vigilância de órgãos reguladores, e não causam envenenamento em apenas uma dose.

Por isso, é investigado se foi posto arsênio na receita do bolo (de maneira acidental ou não) e, se sim, de que forma. Restos do alimento foram colhidos para a análise.

Não é rara a presença do veneno nos lares brasileiros, uma vez que sua utilização como raticida foi natural por muitos anos. Hoje, a venda é proibida para o uso comum, e somente liberada com a apresentação de CPNJ e de um relatório sobre o motivo da compra e as condições de uso.

Os primeiros sinais de envenenamento incluem sintomas digestivos, como vômitos, dores abdominais e diarreia. Sangramentos também são comuns.