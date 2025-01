Após tragédia com bolo envenenado em Torres (RS), menino escreve carta pedindo orações por mãe e avó

O menino de 10 anos que comeu um bolo com a família em Torres, no interior do Rio Grande do Sul, escreveu uma carta para dois padres pedindo orações para ele e para a mãe e a tia, mortas após ingerir o alimento no último dia 23 de dezembro.

Tatiana Denize Silva dos Anjos e Neuza Denize Silva dos Anjos morreram após comerem o bolo. A criança escreveu que não poderia estar presente no velório por estar internado. Além das duas, faleceu também Maida Berenice Flores da Silva, tia e madrinha do menino. As informações são do portal g1.

"Querido padre Leonir ou Almo, quero pedir que minha mãe, dinda e vó descansem em paz. Que Deus acolha elas e dê a paz eterna. Eu não posso estar presente pelo motivo de estar hospitalizado ainda. Gostaria que fizessem uma orações por elas e por mim. Obrigado", disse a criança.