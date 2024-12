Sasha Meneghel compartilha álbum de viagem ao Ceará: 'Muito feliz'

Sasha Meneghel, de 26 anos, aproveitou o cenário paradisíaco do litoral cearense e abriu o álbum que fez com o marido, o cantor João Lucas, de 25, na Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante, a cerca de 70 km de Fortaleza. Nesse sábado (7), a filha de Xuxa compartilhou uma série de fotos em um “carrossel” em seu perfil no Instagram.

Legenda: Momentos de lazer foram publicados pela estilista nas redes Foto: Reprodução

"Fui muito feliz no Ceará", escreveu a modelo, estilista e empresária na publicação para seus quase 8,5 milhões de seguidores. Em um dos 18 cliques que a jovem compartilhou, ela posa de topless observando o mar cearense.

Em um clima romântico, Sasha e João ficaram hospedados em um hotel cujas diárias custam a partir de R$ 3.425.

Legenda: Sasha publicou fotos de momentos na praia do litoral oeste do Estado Foto: Reprodução

João Lucas, claro, se derreteu e deixou um comentário na postagem: "Linda, te amo". Colegas famosos também elogiaram as imagens, como as atrizes Alice Wegmann e Maisa. Os seguidores da herdeira também não pouparam palavras. “Parecendo a Barbie. Muito linda”, escreveu uma. “Belíssima, aproveitando o contato com a Natureza”, disse outro.

Recentemente, o casal abriu as portas do apartamento onde mora, em São Paulo, durante participação em um podcast. Sasha, na ocasião, revelou que foi convencida pelo marido a se mudar de Nova York, onde ficou por quatro anos.

“Nos conhecemos, nos apaixonamos. Comecei a mostrar São Paulo pra ela e ela amou. Estamos nesse apartamento até o outro que compramos ficar pronto. É uma cobertura”, contou João Lucas na entrevista. Os pombinhos são casados desde 2021.