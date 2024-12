Criança de 10 anos que comeu bolo com a família em Torres tem alta da UTI e vai para ala pediátrica

O garoto de 10 anos que comeu o bolo que vitimou três pessoas em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nesta terça-feira (31). O estado de saúde foi divulgado em boletim médico do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.

Segundo o g1, o menino, que é neto de Neuza Denize Silva dos Anjos, a terceira das vítimas, seguirá internado com acompanhamento da pediatria do hospital.

O boletim médico informou ainda que Zeli dos Anjos, de 60 anos, que fez o bolo, segue internada por intoxicação alimentar em estado estável, mas teve piora da função ventilatória.

Das sete pessoas que comeram o bolo, apenas os dois seguiam internados.

Arsênio pode ter sido acrescentado na receita durante preparo de bolo que matou três

Os indícios colhidos até o momento sobre a morte de três pessoas na mesma família após comerem pedaços de bolo no Rio Grande do Sul podem indicar envenenamento ou intoxicação alimentar como causas da tragédia. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Marcos Vinicius Veloso, da Polícia Civil.

Nas amostras de sangue de uma das vítimas e de outras duas pessoas hospitalizadas, havia a presença de arsênio, um veneno poderoso usado em pesticidas na agricultura.

Bolo era tradição

Segundo Denise Teixeira Gomes, amiga da família das mulheres que faleceram, não havia nenhum tipo de desavença entre os parentes no momento em que comeram o bolo. Além disso, o alimento em questão já fazia parte de uma tradição familiar.

"Era um bolo tradição da família, um bolo de reis, que elas faziam sempre, sempre, sempre", disse ela em entrevista à RBS TV.