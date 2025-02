Vestibular UVA 2025.1 divulga listas de candidatos classificados e classificáveis; veja como conferir

A Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) publicou, nessa quarta-feira (5), as listas de candidatos classificados e classificáveis no vestibular 2025.1. Os interessados podem conferir as relações no endereço eletrônico da instituição de ensino.

Caso não concordem com os dados, os participantes podem entrar com recurso entre esta quinta (6) e sexta-feira (7). Após o julgamento, o resultado definitivo será publicado em 12 de fevereiro.

O processo seletivo disponibilizou 1.134 vagas em diversos cursos, entre eles Direito, Enfermagem, Ciências da Computação e Administração, que, respectivamente, acumularam os maiores índices de concorrência de candidato por vaga.

O vestibular teve reserva de oportunidades para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, que devem realizar a avaliação fenotípica entre os dias 17 e 19 de fevereiro, seguindo a ordem de prioridade por curso estabelecido pelo edital.

O período de matrícula dos selecionados acontece entre os dias 10 a 13 de março, nos campi de Sobral, de São Benedito, de Camocim e de Acaraú, conforme os endereços presentes na publicação do certame.

>>> Confira o edital

Os participantes do processo seletivo realizaram as provas do vestibular no dia 17 de novembro de 2024. Os gabaritos finais foram publicados em dezembro do ano passado.

Próximos passos do vestibular UVA 2025.1

17 a 19 de fevereiro : avaliação fenotípica

: avaliação fenotípica 10 a 13 de março : período de matrícula dos classificados para os cursos de graduação ofertados em Sobral, São Benedito, Camocim e Acaraú, conforme os endereços presentes no edital.

: período de matrícula dos classificados para os cursos de graduação ofertados em Sobral, São Benedito, Camocim e Acaraú, conforme os endereços presentes no edital. 14 de março : divulgação do número de vagas remanescentes, se houver, no portal de vestibular da UVA.

: divulgação do número de vagas remanescentes, se houver, no portal de vestibular da UVA. 17 a 18 de março: período de matrícula dos candidatos classificáveis no limite das vagas remanescentes, conforme os endereços presentes no edital.

período de matrícula dos candidatos classificáveis no limite das vagas remanescentes, conforme os endereços presentes no edital. 19 de março: caso ainda haja vagas restantes, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) fará a divulgação delas.

caso ainda haja vagas restantes, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) fará a divulgação delas. 20 de março: chamada nominal dos candidatos classificáveis seguintes para ocuparem as vagas que restaram.

