Nesta quinta-feira (13), o mundo celebra o Dia Mundial do Rádio, uma data dedicada a homenagear esse meio de comunicação que atravessou décadas e continua presente na vida de milhões de pessoas. Criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 2012, o dia tem o objetivo de destacar a importância do rádio para a sociedade e reforçar seu papel na disseminação da informação e na promoção da diversidade cultural.

A origem do Dia Mundial do Rádio

Segundo a UNESCO, a data foi proclamada em 2011 por seus Estados-membros e aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano seguinte. O dia 13 de fevereiro foi escolhido por ser a data de criação da Rádio das Nações Unidas, em 1946. A iniciativa teve apoio de diversas organizações ligadas à radiodifusão, incluindo rádios comunitárias, comerciais e públicas, além de instituições de ensino e organizações não governamentais.

O impacto e a relevância do rádio

A UNESCO também explica que, mesmo com o avanço das novas tecnologias e o surgimento de diversas plataformas digitais, o rádio segue sendo um dos meios de comunicação mais consumidos no mundo. Ele se destaca por sua acessibilidade e capacidade de atingir uma ampla audiência, independente do nível de escolaridade ou localização geográfica.

O rádio é um dos poucos meios que mantém sua relevância em emergências, como desastres naturais, quando outras formas de comunicação podem ser interrompidas. Ele também desempenha um papel fundamental na liberdade de expressão, sendo uma plataforma onde diferentes vozes podem ser representadas e ouvidas.

Como o rádio evoluiu ao longo dos anos

A migração para o ambiente digital trouxe novos formatos ao rádio, que agora se apresenta também na forma de podcasts, rádio visual e transmissões multiplataforma. Para a UNESCO, essas inovações permitem que os ouvintes tenham mais liberdade para escolher quando e como consumir conteúdo, mantendo viva a essência desse meio de comunicação que marcou gerações.

Com mais de um século de história, o rádio segue reinventando-se e reafirmando seu papel essencial na informação e no entretenimento. Neste Dia Mundial do Rádio, a celebração é também um convite para reconhecer sua importância e refletir sobre o futuro desse meio que, mesmo diante dos desafios da era digital, continua sendo uma das mídias mais confiáveis do mundo.

