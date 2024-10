Editais do concurso dos Correios passam por retificação; veja principais mudanças

O concurso dos Correios sofreu uma retificação nos seus editais. As mudanças ocorrem nas vagas para Agente de Correios - Carteiro, de nível médio, e Analista de Correios, de nível superior. A informação foi confirmada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que organiza o certame, nessa terça-feira (15).

As retificações do concurso alteram alguns pontos principais da primeira versão do edital. A partir de agora, as provas de nível médio e superior serão realizadas no período da tarde, ou seja, um mesmo candidato não poderá se inscrever para ambas as vagas.

A publicação também detalha a mudança na carga horária do cargo de Assistente Social, que passa a ser de 30h semanais, ao invés de 44h. Outra mudança diz respeito ao cargo de "Arquivista", que teve nome alterado para “Outros Profissionais de Nível Superior – Arquivologia”.

O edital também alterou os requisitos para o cargo de Analista de Sistemas. Agora, os aprovados terão que apresentar um diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, fornecido por uma instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Os cargos de Analista de Sistemas em Brasília também sofreram uma alteração no número de vagas.

Legenda: Disposição das vagas para Distrito Federal em três modalidades Foto: Reprodução/IBFC

Outra mudança feita pela banca organizadora são as dos conteúdos programáticos em determinados cargos:

Advogado - Direito Processual Civil

Procedimento comum.

Tutela provisória. Tutela de urgência e tutela de evidência. Estabilização da tutela antecipada.

Engenheiro – Engenharia Eletrônica

Circuitos combinacionais: decodificadores, codificadores e multiplexadores, circuitos somadores e subtratores binários, comparadores e unidades lógicas aritméticas (ULA).

Redes TCP/IP. Protocolos de Roteamento.

Detalhes do concurso

As inscrições para o concurso dos Correios pode ser feita até as 23h do dia 28 de outubro pelo site do IBFC. A taxa é de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (superior). São 3.511 vagas imediatas na estatal em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil.

O concurso terá provas objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório; pré-admissional, constituída de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

As provas devem acontecer no dia 15 de dezembro em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.