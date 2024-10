CAPTEI: Guilherme Rolim celebra honraria do CDL de Fortaleza

O empresário Guilherme Rolim foi o grande destaque de uma confraternização no novo piano bar do Ideal Clube, em Fortaleza, para celebrar a conquista do Troféu Iracema, concedido pela CDL de Fortaleza ao Lojista do Ano de 2024.

O coquetel, organizado por Guilherme Rolim, reuniu 50 convidados especiais, incluindo diretores da CDL, amigos e familiares, em uma noite de música brasileira e requintada gastronomia por Bruno Monolo. O ambiente estava impecavelmente decorado por Dito Machado e Thiago Holanda, criando o cenário perfeito para a comemoração.

Legenda: Guilherme com a Família Rolim Foto: LC Moreira

O ponto alto da noite foi o momento em que Guilherme Rolim agradeceu à CDL de Fortaleza pela escolha, por unanimidade, como Lojista do Ano. Aos 30 anos de idade, ele se tornou o mais jovem empresário a receber a honraria, seguindo os passos de seus antecessores na família, que também já foram homenageados com o prêmio.

Legenda: Guilherme Rolim e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

A trajetória da família Rolim no comércio cearense é marcada pela inovação, tradição e responsabilidade social. À frente da C. Rolim Modas, Guilherme tem se destacado não só pelos números de suas empresas, mas também por sua postura ética e comprometida com o desenvolvimento sustentável da cidade.

Legenda: Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Para o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, a escolha de Guilherme Rolim como Lojista do Ano foi uma forma de reconhecer sua liderança e contribuição para o setor.

Veja mais detalhes nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Stella e Guilherme Rolim e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Edir e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Edir, Guilherme e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim, Isabela e Dráuzio Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Taís e Guilherme Rolim, Isabela Barros Leal e Helena Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e André Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Stella, André, Guilherme, Paulinha e André Rolim e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: André e Guilherme Rolim e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Nicole Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Karmilse Porto, Nicole Marinho e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Eduardo Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis Junior e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Guilherme Rolim e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Wellington Cabral e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cynthia Mendes, Guilherme Rolim e Arnon Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Werner e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Deusmar Queirós e Manuel Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Holanda e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho, Guilherme Rolim, Heitor Studart e Daniele Ciríaco Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Guilherme Rolim, Honório e Carla Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Holanda e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Newton Basto, Guilherme Rolim e Cristina Basto Foto: LC Moreira

Legenda: Newton Basto e Edir Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Mazé Campos e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Mikaele Ribeiro, Neto Ramalho e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Taís Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza e Helena Rolim, Pio Rodrigues e Taís Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Lu D_Sosa e Pedro Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Júlio Militão Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos Fortes e Antônio Carlos Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim e Isabel Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian Fermanian, Stella Rolim, Fátima Duarte e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor Veras e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda Cidrão, Daniele Ciríaco, Nicole Marinho e Karla Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Moura, Guilherme Rolim e Vanderilo Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Gerliene Menezes e Fábio Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Emídio Junior e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Riamburgo Ximenes e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Lucas Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares, Guilherme Rolim e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Gilmar Mendonça, Guilherme Rolim e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Arnon Carvalho, Guilherme Rolim, Eugênio Camarão e Heitor Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Modolo e Cid Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Holanda e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: David Militão e Raquel Agnes Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Rolim, Júlio Militão e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Edir Rolim, Karmilse Porto e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênio Camarão e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Newton Basto, Deusmar Queirós e Emílio Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Boris, Guilherme Rolim e Airton Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Freitas Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e José Carlos Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: José Wellington Cabral, Emílio Ary e Newton Basto Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho, Karmilse Porto, Daniele Ciríaco e Cynthia Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: José Wellington Cabral e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Bessa, Guilherme Rolim, Mazé Campos e Girlene Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Guilherme Colares, Fátima Duarte, David Militão e Raquel Agnes Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Freitas Cordeiro, Fábio Moraes, Assis Cavalcante e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Clóvis Rolim Junior, Assis Cavalcante, José Wellington Cabral e Riamburgo Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênio Camarão, Arnon Carvalho, Guilherme, Lucas e Victor Rolim, Vanderilo Barros e Heitor Studart Foto: LC Moreira