IA da Meta chega ao WhatsApp no Brasil; veja como usar as funções

O Meta AI, inteligência artificial da Meta, chegou oficialmente no Brasil no último dia 9 de outubro. A funcionalidade está sendo liberada gradativamente e alguns usuários brasileiros já a testaram em interações nas redes sociais da empresa — WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook.

Com a premissa de gerar respostas instantaneamente, ela funciona como um assistente para tarefas diárias e permite consultas rápidas, criação de imagens ou recomendações personalizadas. Esse chatbot inteligente da Meta aparece na tela principal dos aplicativos.

Na interação a partir de textos, o Meta AI pode ser útil na revisão textual e na criação de conteúdos a partir de outros já existentes. O usuário pode solicitar que a plataforma reduza parágrafos longos ou altere frases da voz passiva para a ativa.

Já na geração de imagens, o comando "/imagine" permite a criação de imagens rápidas e criativas, mas a funcionalidade ainda precisa de aperfeiçoamento.

A proposta do Meta AI é de facilitar atividades cotidianas, além de melhorar a usabilidade dos aplicativos disponibilizados pela empresa. Dessa forma, conforme o objetivo, o tempo dos usuários é otimizado e as interações são mais eficientes.

Funções

Assistente para tarefas diárias

Com o Meta AI, o usuário pode pedir dicas de filmes, músicas, restaurantes, lugares turísticos ou para ideias mais práticas do dia, como decoração e jardinagem. Por meio de uma técnica chamada "linguagem natural", a funcionalidade entende perguntas e comandos simples.

Criação de imagens e testes

Agora, é possível criar imagens dentro do WhatsApp. A partir do comando “imagine”, você deve descrever a imagem que deseja criar e a IA vai gerar o conteúdo pedido, acompanhado de uma marca d’água, indicando que a imagem foi criada por inteligência artificial.

Além disso, pode-se criar questionários de múltipla escolha, como testes ou quizzes, sendo útil para estudantes ou apenas para diversão.

Como usar a Meta AI

Para utilizar a inteligência artificial da Meta, é necessário, primeiramente, atualizar o aplicativo e se certificar de que está usando a versão mais recente; No WhatsApp, procure o ícone da Meta AI em conversas ou grupos (um círculo com as cores azul e roxo) e clique nele para iniciar; Um chat será aberto, onde é possível fazer as perguntas ou pedir sugestões, iniciando a interação; Ainda é possível utilizar a Meta AI em grupos. Basta digitar “@MetaAI” para começar uma interação que todos do grupo podem participar. Nessas conversas, a plataforma pode responder perguntas feitas por qualquer membro.

No Brasil, a funcionalidade só chegou após ajustes nas políticas de privacidade da empresa comandada por Mark Zuckerberg, já que se tornava necessária uma adequação às exigências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O lançamento foi adiado por conta da preocupação com o uso de dados pessoais na área de treinamento do sistema. Com a adequação, o assistente foi liberado para acesso dos brasileiros.