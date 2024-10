Instagram desativa capturas de tela de fotos para combater chantagem sexual na rede

O Instagram anunciou, nesta quinta-feira (17), que capturas de tela das fotos enviadas por mensagens privadas serão bloqueadas definitivamente na rede social. A mudança, segundo informação da própria Meta, é realizar campanha mais assertiva contra a chantagem por meio de mensagens íntimas, também conhecida como "sextorsão".

A nova funcionalidade excluirá a possibilidade de capturar a tela de mensagens enviadas por meio de "visualização única" ou até mesmo com "revisão permitida". Também não será possível realizar esse tipo de ação abrindo as fotos no computador.

Veja também Tecnologia Meta AI é liberado no Brasil com funções de assistente virtual e criação de imagens Mundo Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos e se torna a 2ª pessoa mais rica do mundo

Além disso, o "verificador de nudez" do Instagram, que antes estava em fase de testes, será generalizado em toda a rede social. Anteriormente, o controlador atuava como padrão apenas nas contas de menores de idade. Ele é capaz de detectar imagens com nudez no messenger e desfocá-las.

A primeira medida de segurança nesse sentido foi implementada pela Meta em abril deste ano, reforçando o controle de contas de usuários menores. Agora, contas definidas como suspeitas pela plataforma terão o acesso a contras de menores de idade completamente bloqueado.

Dados da própria Meta apontam que 63 mil contas relacionadas à "sextorsão" na Nigéria foram excluídas em julho deste ano. Com a nova fase do Instagram, uma campanha de prevenção à prática foi lançada com foco nos jovens nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália.