Quais edições do BBB tiveram Casa de Vidro? Relembre

Em uma semana, a dinâmica do BBB 22 pode mudar com a entrada de dois novos participantes vindos da Casa de Vidro. A dupla de Pipocas, que será revelada na próxima sexta-feira (11), só entrará se o público votar a favor disso.

Esta é a quinta edição do reality em que a produção investe nessa estratégia para movimentar o jogo. A estreia do formato foi em 2009, sendo aplicado ainda em 2011, 2013 e 2020.

Deu tão certo que até na ficção a Casa de Vidro ganhou menção especial, em 2014, com a atuação da personagem Valdirene, vivida por Tatá Werneck, na novela “Amor à Vida”.

Legenda: A personagem Valdirene (Tatá Werneck) participa da Casa de Vidro fictícia no BBB 14 Foto: Pedro Curi/TV Globo

Ao lado de Emilio Orciollo Netto (Murilo) e Celso Bernini (Jefferson), a atriz gravou cenas no ambiente montado em um shopping do Rio de Janeiro, e foi a “escolhida” para entrar no reality. Valdirene chegou a curtir uma festa ao lado dos verdadeiros brothers em 2014.

A seguir, confira o histórico da Casa de Vidro das edições passadas:

BBB 9

Na estreia do formato, em 2009, duas Casas de Vidro aqueceram o jogo. A primeira, instalada em um shopping do Rio de Janeiro, contou com a participação de Emanuel, Josiane, Maíra Britto e Daniel.

Legenda: Josiane (in memorian) e Emanuel foram os escolhidos para entrar no reality após participarem da primeira Casa de Vidro Foto: Fabricio Mota/TV Globo

Os quatro ficaram confinados no local, e, por votação popular, Josiane e Emanuel foram escolhidos para entrar na casa.

Um mês depois, a dupla Maíra Cardi (esposa do participante Arthur Aguiar nesta edição) e André ‘Caubói’ entrou na disputa praticamente no mesmo esquema.

Legenda: Maíra Cardi na Casa de Vidro do BBB 9 Foto: TV Globo

Infelizmente, tanto Josiane quanto André já faleceram. A cantora e psicóloga morreu em setembro de 2021, aos 43 anos, vítima de complicações cirúrgicas no tratamento de um aneurisma. André foi assassinado em 2011, aos 37 anos, na chácara onde ele morava com a família, em Alumínio (SP).

O vencedor do BBB 9 foi Max Porto.

BBB 11

Após uma edição sem a Casa de Vidro, a produção retomou a ideia, mas com outra perspectiva. Depois de um mês de realização do programa, todos os participantes eliminados ganharam uma segunda chance.

Legenda: Participantes eliminados no primeiro mês do BBB 11 foram confinados na Casa de Vidro para uma segunda chance Foto: TV Globo

Ariadna, Maurício, Igor, Rodrigo e Michelly ficaram confinados durante três dias no cômodo instalado em um shopping do Rio de Janeiro. Mas somente Maurício, o Mau Mau, foi o escolhido do público para retornar à casa.

A vencedora do reality foi Maria Melilo.

BBB 13

Com um padrão estabelecido de uma edição com e outra sem a Casa de Vidro, o formato volta somente em 2013. Na ocasião, seis participantes foram confinados em um shopping de São Paulo.

Legenda: Participantes da Casa de Vidro do BBB 13 Foto: TV Globo

André, Samara, Bernardo, Kelly, Marcello e Kamilla estavam na disputa, mas apenas Marcello e Kamilla tiveram o aval do público para entrar no programa e disputar o prêmio.

A advogada mineira Fernanda Keulla venceu a edição.

BBB 20

A última e, provavelmente, mais fresca lembrança é a da edição de 2020. Após sete anos sem essa estratégia de jogo, a produção retomou o formato, com a instalação da Casa de Vidro em outro shopping do Rio de Janeiro.

Ivy, Renata, Caon e Daniel ficaram neste pré-confinamento, e o público decidiu pela entrada da modelo Ivy e do ator Daniel.

Legenda: Ivy, Renata, Caon e Daniel participaram da última Casa de Vidro do BBB Foto: TV Globo

A dupla trouxe informações externas privilegiadas para a casa, repassou para os participantes, e garantiu mudanças de rumo.

Nesta edição, a médica Thelma de Assis foi a vencedora. Ou seja, até agora, nenhum participante que saiu da Casa de Vidro ganhou o reality. Será que esse jogo vira em 2022?