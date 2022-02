Naiara Azevedo é a terceira eliminada do BBB 22, com 57,77% dos votos

Naiara Azevedo é a eliminada do terceiro paredão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A sister deixou a casa na noite desta terça-feira (8) com uma rejeição de 57,77%.

Naiara disputou o paredão com os amigos Douglas Silva e Arthur Aguiar, que terminaram a berlinda com 38,96% e 3,27% dos votos, respectivamente.

"A disputa foi entre Douglas e Naiara, e o nome de quem sairia mudou muito ao longo dos dias", disse o apresentador Tadeu Schmidt.

Para ele, tem que mostrar o que quer, tem que se entregar ao que vive dentro da casa. "Não dá para ficar de bobeira no BBB. Não dá para disperdiçar voto".

Durante a exibição do programa nesta terça, Tadeu apontou que o programa estava com a votação indefinida, registrando 800 mil votos por minuto no paredão. Logo em seguida, atualizou o dado para 1,6 milhão de votos por minuto.

JOGO DA DISCÓRDIA

O Jogo da Discórdia do BBB 22, ocorrido na segunda-feira (7), movimentou os ânimos na casa. A dinâmica contou com a distribuição de plaquinhas como "duas caras", "esconde o jogo" e "ardiloso", marcando discussões entre os integrantes.

'Esconde o Jogo', 'Planta', 'Fingido(a), 'Fala por Trás', 'Duas Caras', 'Em Cima do Muro', 'Ardiloso (a), 'Sonso(a)', 'Joga Sujo', e Influenciável' foram as plaquinhas.

Eliezer e Natália trocaram farpas após o brother dar "duas caras" para ela, pois descobriu nesse domingo (6) que a sister votaria nele. Natália respondeu afirmando que Eli vive cortando ela e nunca a priorizou.

Jessilane também discutiu com Douglas e Arthur. Para Douglas, ela deu "jogo sujo" e para Arthur, "jogo sujo". No entanto, Arthur acabou sendo um dos principais alvos do jogo. O brother usou seu tempo de participação para se defender e explicar os desencontros de informações dentro da casa.