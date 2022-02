Quem vai sair do BBB 22 hoje? Enquete do Diário do Nordeste aponta Douglas como eliminado

O ator Douglas Silva deve ser o terceiro eliminado do BBB 22 nesta terça-feira (8). O resultado da enquete do Diário do Nordeste aponta o brother como mais rejeitado pelo público esta semana, com 50,5% dos votos dos leitores.

Ela disputa o paredão contra Arthur Aguiar, indicado da líder, e Naiara Azevedo, na berlinda por consequência da Prova do Líder passada. Ambos aparecem na enquete com 20% e 29,5%, respectivamente.

A eliminação acontece ao vivo no programa desta terça, e será anunciada pelo apresentador Tadeu Schimdt. O levantamento, que teve mais de 22 mil votos, não influencia no resultado oficial.

Veja o resultado da enquete:

Legenda: Arthur e Naiara devem permanecer Foto: Reprodução