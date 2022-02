Naiara Azevedo revela para Ana Maria Braga ter tido crise de ansiedade no BBB 22

A cantora Naiara Azevedo, eliminada no terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22, participou do programa "Mais Você", na manhã de quarta-feira (9). Em bate-papo com Ana Maria Braga, ela falou sobre a dificuldade em conviver no reality e a crise de ansiedade que passou.

Segundo Naiara Azevedo, após receber o castigo do monstro, o sentimento de rejeição aflorou. "Me senti só, me senti humilhada, me senti como se eu tivesse fazendo uma coisa errada".

A sertaneja declarou que se sentiu envergonhada por passar aquilo na TV. "Fiquei muito confusa", declarou.

Naiara Azevedo Cantora e ex-BBB O BBB é uma oportunidade única de você se reconhecer. Ter um encontro com você mesma e com todo tipo de personalidade

Naiara Azevedo diz que confinados 'estão presos no mundo que criaram'

Legenda: Naiara Azevedo viu vídeos sobre a relação dela com Tiago Abravanel Foto: Reproduçaõ/TV Globo

Em bate-papo, Ana Maria quis saber se a cantora achava que os participantes do BBB compreenderam o recado dado no momento da eliminação.

"Eles não querem entender. Estão tão presos na verdade deles, no mundo que criaram, no qual são donos da verdade, que o que você mandar de recado eles não vão entender", respondeu Naiara.

Naiara Azevedo Cantora e ex-BBB As pessoas ficam problematizando as situações, procurando pretexto para votar e caçar confusão. O dia não passa, parece que tem 60 horas.

Ao falar da relação fora da casa com Tiago Abravanel, Naiara falou que o considerava um grande amigo, que frequentavam a casa um do outro. "Ele sabe coisas da minha vida que poucas pessoas sabem", disse ela.

Ainda no programa, Ana Maria Braga fez Naiara Azevedo separar brothers e sisters entre jogo limpo e sujo.

Veja:

Jogo sujo

Jade Picon

Bárbara

Laís

Brunna

Jogo limpo

Arthur Aguiar

Douglas Silva

Natália

Vinícius

Paulo André

Linn da Quebrada

Pedro Scooby