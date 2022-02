Quem ganhou a prova do anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje no BBB 22

Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22 estão realizando a prova do anjo, na tarde deste sábado (12). Os confinados foram divididos em duplas e a dinâmica será definida em três rodadas. Os ganhadores levarão R$ 10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay.

A disputa consiste em tirar uma bolinha de um recipiente e apertar um botão no menor tempo possível. Para tirar a esfera de cada espaço, é preciso encher um cilindro de água.

Na primeira rodada, as duplas formadas por Eliezer e Brunna; Douglas Silva e Natália foram vencedoras. Os demais participantes aguardam novas rodadas da prova.

Confira as duplas e ordem de jogada:

1 - Eslovênia e Lucas - Eliminados

2 - Eliezer e Brunna Gonçalves - Finalistas

3 - Maria e Vinícius - Eliminados

4 - Douglas Silva e Natália - Finalistas

5 - Laís e Bárbara

6 - Jessilane e Linn da Quebrada

7 - Arthur Aguiar e Tiago Abravanel

8 - Paulo André e Pedro Scooby

*Prova em andamento