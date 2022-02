Quando será a próxima Prova do Anjo no BBB 22? Dinâmica terá surpresas

A próxima Prova do Anjo do BBB 22 acontece neste sábado (12). A dinâmica deve ser feita em duplas e guarda surpresas que serão reveladas na formação de paredão, no domingo (13).

Conforme adiantado por Tadeu Schmidt ao dar a programação da semana no BBB 22, esta rodada terá um "superanjo", com imunidade dupla.

Os dois vencedores terão de decidir quem deles será imune, além de escolher em consenso uma segunda pessoa para imunizar.

Quando é a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo da quarta semana do BBB 22 será neste sábado. A dinâmica deve ser transmitida pelo pay-per-view.