Veja 5 informações que Larissa e Gustavo, da Casa de Vidro, passaram aos participantes do BBB 22

A entrada de Larissa e Gustavo na casa do BBB 22, como integrantes da Casa de Vidro, chamou atenção das redes sociais e dos espectadores do reality ao longo desta sexta-feira (11). Entre os pontos altos, claro, esteve a possibilidade dos dois de passarem informações aos brothers já confinados no programa.

Logo após a revelação deles na redoma disposta na academia da casa, os participantes do jogo se apressaram para tentar absorver o máximo de informações externas. Isso ocorre porque tanto Larissa como Gustavo só foram confinados há uma semana.

Por conta disso, listamos os principais destaques dos diálogos mantidos por eles nesse primeiro dia de BBB. Lembrando que os dois disputarão a preferência do público, que votará de forma positiva ou negativa para a entrada dos dois no programa. Confira:

1 - Sem cantoria nas eliminações

Um hábito dos confinados no 22º Big Brother Brasil vem chamando a atenção do público: a cantoria em diversos momentos. Entretanto, o problema é que o foco tem sido cada vez mais negativo e Larissa, na Casa de Vidro, alertou os futuros colegas.

"Agora, minha gente, pelo amor de Deus, quando alguém for eliminado, não canta, não. (...) Aqui não é um retiro espiritual! Aqui é o entretenimento, quando alguém sair, não canta!", disse a pernambucana.

Ela ainda acrescentou que, se entrar e for eliminada, não quer que cantem para ela. "Eu avisei para a gente parar", respondeu Vinícius.

Enquanto isso, Gustavo resolveu brincar com os brothers. "Até o dono da música tá p*** com vocês", disse, se referindo ao hit de Thiaguinho, "Deixa Tudo como Tá".

2 - Maíra Cardi sobre Arthur comer pão

Outra das narrativas que tem dado o que falar fora da casa, é o fato de Arthur Aguiar continuar se alimentando com pão no confinamento. Isso porque Maíra Cardi, esposa do artista, fez uma série de vídeos criticando-o pelo hábito adquirido no programa.

"Tua esposa ta p*** contigo", disparou ela. Quando ele questionou o motivo, ela revela: "porque tu está comendo pão". Ela não chegou a citar o caso em que Maíra falou sobre Arthur comendo bolacha na Xepa.

A Casa de Vidro tá ON! 👀 Vem ver tudo o que rolou com a chegada de Gustavo e Larissa 👇 #BBB22 #RedeBBB https://t.co/YEBeEmUsmp — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2022

A moradora da Casa de Vidro chegou até a mudar de assunto, mas minutos depois o ator voltou a perguntar, com ar de curiosidade: "O que a minha mulher falou do pão?". "É porque ela disse que fez um projeto para cuidar de você", responde.

"Mas aqui só tem pão, arroz, feijão... aqui a comida é ó...Ou você come pão ou você morre", responde Arthur. Momento depois, em conversa já na sala, o ator retoma o assunto com Bárbara e confirma não comer pão em casa, a não ser o que é feito pela própria esposa.

3 - Jade recebe alerta sobre Bárbara e Laís

Para Jade Picon, o alerta foi direcionado sobre pessoas dentro da casa. Recentemente, a sister se afastou de Arthur Aguiar para firmar alianças com Bárbara e Laís, que convivem no quarto Lollipop. A união, entretanto, não tem ajudado a influenciadora no jogo.

"Você está se saindo bem. Lá fora, todo mundo está te amando. Cuidado com Bárbara e a amiga, Laís. Só observa", revelou a participante de início.

Entretanto, logo em seguida, Jade perguntou se a indicação em Arthur ao paredão na última semana "pegou bem" para o público. "Sabe o que eu fiz? Eu peguei Líder e coloquei o Arthur. Eu fiz um discurso. Como ele está lá fora?", disse. Porém, Larissa não chegou a assistir a semana mais recente do jogo.

Larissa disse para a influencer ter calma. Apesar disso, fez mais uma ponderação. "Observa mais, você é esperta. Cuidado. Muita gente estava aqui, e eu não podia falar. Fica entre a gente", aconselhou. Fora da casa, as duas novas amigas de Jade são algumas das participantes mais criticadas da edição.

4 - Torcida de Silvio por Tiago Abravanel

Enquanto isso, em conversa com Tiago Abravanel, Larissa revelou que o apresentador Sílvio Santos, avô dele, estaria com orgulho da entrada do neto no BBB 22. Recentemente, o dono do SBT gravou mensagem de apoio a Tiago.

Gustavo: "Você deve ser a melhor pessoa da casa, só não sei se é o melhor jogador"

Larissa: "Mas o Silvio Santos está orgulhoso"



➡️ https://t.co/WWJ8IJtfqv#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/fnQIT1Thmb — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2022

"Mas o Silvio Santos está orgulhoso", disse Larissa. Gustavo ainda comentou que a emissora paulista chegou a postar sobre o brother. "Quando eu fui Líder o SBT postou!", se surpreendeu o ator após receber as informações

5 - Larissa cita acusações de racismo

Ainda no contato inicial, Larissa chegou a trazer um episódio que passou despercebido entre os brothers no confinamento. A pernambucana revelou que uma conversa entre Laís, Bárbara e Eslovênia repercutiu fora da casa como racismo.

"Cuidado com o que vocês falam e imitam, pode ser visto como racismo", disse ela. Prontamente, os brothers quiseram saber sobre o que ela estava falando, mas ela não deu detalhes.

Nas redes sociais, internautas lembraram que as três sisters estavam falando às escondidas sobre Natália quando citaram que estavam "pagando um mico", já que ela estava ouvindo tudo, e imitaram um macaco. Fora da casa, as páginas oficiais das três se pronunciaram negando as acusações.