Lucas diz que Jade é forte concorrente para ir ao paredão; "vou ficar triste", diz influencer

Os brothers da casa mais vigiada do Brasil curtiram a madrugada com muita música, beijo na boca e cooler no jardim, mas o clima ficou tenso com especulações sobre o paredão do próximo domingo (20).

O líder Lucas revelou que já tem algumas opções em mente para a sua indicação. Em conversa com Linn da Quebrada, o brother relevou que Jade Picon é uma "forte concorrente", por tê-lo feito sofrer por duas semanas, já que o capixaba era opção de voto da influencer, mesmo que ela tenha indicado Arthur Aguiar nas duas semanas seguidas.

No quarto Lollipop, após ouvir da amiga Laís que ela estaria na reta por parte do líder Lucas, Jade Picon fez um desabafo.

Jade Picon BBB 22 Se ele me botar no paredão, eu vou ficar triste. Foi a minha estratégia na semana passada para ele justamente não votar em mim. Olha que bizarro, ele ganhou o Líder. Se ele não me colocar, eu fiz certo. Se ele me colocar, eu fiz à toa mesmo.

Laís rebate, dizendo acreditar que Lucas está mais balançado entre a Brunna e o Tiago.

As sisters também especulam sobre a prova do anjo, que acontece neste sábado (19) e pode mudar a dinâmica do jogo. "O Lucas está super próximo do Arthur... Quem está mais ameaçado? Eu ou o Tiago?", indaga Jade Picon. "Você, eu acredito que menos porque tu não botou ele duas vezes", finaliza a médica.

Como será a dinâmica do paredão do BBB 22 neste domingo?

A dinâmica de formação do paredão triplo deste domingo (20) vai acontecer da seguinte forma: