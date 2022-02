Festa do BBB 22 com Thiaguinho tem beijos, especulação de voto e desentendimento entre brothers

Após o cantor Thiaguinho abrir a festa "Uma Noite na Americanas", os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22 se jogaram na noite de sábado (19) com muita animação.

A madrugada foi marcada por clima de romance entre os casais, especulação de votos para o paredão deste domingo (20) e até alguns desentendimentos entre eles.

Na noite, ao som da música "Vixe Que Gostoso", da ex-BBB Juliette Freire, três casais da edição dançaram agarradinho e trocaram beijos. Eslô e Lucas, Eliezer e Natália, e Laís e Gustavo estavam na pista no momento da canção.

Apesar de Jade e Paulo André não estarem neste momento, eles não ficaram de fora da curtição. Ao longo da festa, trocaram brincadeiras, risadas e carinhos. Internautas chegaram a comentar sobre a química entre eles, comparando os participantes a um casal de adolescentes em início de namoro.

ESPECULAÇÃO DE VOTOS

Com a proximidade do paredão, os participantes tiraram um momento para tratar sobre os votos. Douglas Silva declarou que confia em Scooby de olhos fechados, enquanto em Arthur Aguiar somente com os "olhos abertos".

Ele declara ao amigo surfista que sua primeira opção é Laís e a segunda, Larissa. Pedro Scooby, por sua vez, diz que ainda não está decidido, mas que não vai votar na Lina, nem na Jessi ou na Natália.

Na festa, Gustavo também disse que deve votar em Paulo André, enquanto o atleta olímpico tem mostrado desconfiança em relação a Lina e a Jessi.

Já em relação ao paredão de domingo, Arthur reforçou que irá dar seu colar de anjo para proteger Natália do paredão. "Eu sempre acho que tem que dar para quem está ameaçada e não quem gosto mais", disse.

DESENTENDIMENTOS

Desde a saída de Bárbara, Laís tem tentado aparecer mais no jogo. Ao longo da semana, a sister demonstrou preocupação com os votos dos outros colegas de confinamento. Então, na festa, depois de tentar escutar conversa entre Arthur e PA, compartilhou para Jade seu medo de estar na mira dos votos.

Ao ter uma oportunidade, a sister logo questionou PA sobre o assunto, jogando um verde para o atleta olímpico a fim de desobrir o que Arthur estava tramando. "Agora fala aí, PA. O que o Arthur está falando de mim?", disse Laís.

P.a nocauteando a Laís apos ela querer saber o que o Arthur estava falando..#BBB22 #festabbb pic.twitter.com/nouigwPVU8 — Enquetes #bbb22 (@enquetesssbbb) February 20, 2022

Porém, PA foi direto em sua resposta, sugerindo que Laís fosse falar logo com o ator. "Para com essa neura, mano. Toda hora que a gente para para conversar, vocês acham que estão falando de vocês", rebate Paulo André.

"Ele falou meu nome. Eu vi, eu escutei", destacou a médica. "Não tem nada a ver com você no bagulho", explica o atleta olímpico.

Paulo André ainda se mostrou incomodado com a sister e a aconselhou: "Pergunta para ele, pô. Se foi ele que falou", destaca. "Não. Eu não quero olhar na cara dele, mas tudo bem", avisa Laís.

Por fim, o atleta olímpico voltou a tocar no assunto com Laís com o conselho de procurar Arthur Aguiar para tirar satisfação.