Jade Picon e Paulo André se beijam pela primeira vez no BBB 22

O tão esperado beijo entre Jade Picon e Paulo André finalmente ocorreu na madrugada deste sábado (12). A influenciadora e o atleta olímpico deixaram a festa do BBB 22 e foram para o Quarto do Líder, onde o clima de romance falou mais alto.

Inicialmente, Paulo André toma banho e e Jade aproveita os comes e bebes do cômodo. Ele, então, lembra que não devolveu o look da festa e diz a sister que irá descer. Nesse momento, a influenciadora o puxa para a cama e eles começam a se beijar.

A curtição acontece ao som da música "Capricorniana", cantada por Maria no Poesia Acústica. Em seguida, o brother faz carinho na cabeça de Jade que deita em seu peitoral.

Incentivo de Pedro Scooby

Poucas horas do beijo, Paulo André foi aconselhado por Pedro Scooby a tomar uma atitude com Jade. "Eu acho que rola o maior clima", afirma o surfista, enquanto PA confirma a impressão do colega de confinamento. "Rola, mas ela não dá abertura, cara. Toda vez que rola um papo, ela chega e fala: 'Calma, gente, uma hora vai rolar'", respondeu.

"Sou devagar mesmo. Se a mina não der na telha que quer, não vou nela. Se a mina não der espaço, não vou para cima. O que pode parecer: o moleque é fraco", ponderou Paulo André.

Scooby, por sua vez, mandou a "real". "Ela quer, eu falei com ela. Na malandragem, ela espera uma atitude sua? Porque esse é o lugar da mulher. Mas o que eu tô te falando não é: 'Meu irmão, vai lá e azara ela'. Mas queria te dizer uma coisa: se permite, tá ligado?", completou o surista.

Efeito Casa de Vidro?

O tão esperado casal "Jadré" pode ser já um efeito da Casa de Vidro. Larissa, uma das integrantes da Casa de Vidro, deu seu pitaco em relação ao affair entre o atleta e a influenciadora digital. Mais cedo, ela chamou Jade e perguntou se ela e Paulo André já tinham se beijado. Com a negativa, ela disparou:

"Agiliza, dá um beijo logo. Ele fica paradão". O atleta respondeu: "Não me dá a senha para acessar...". Larrisa aconselhou: "Tem que reagir, chega aí nela".

"Está muito devagar", exclama Arthur Aguiar. "E ele está como um dos mais sexys lá fora. Até a Anitta está de olho nele", informa Larissa.