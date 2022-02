Tiago Abravanel chora após receber informações dos participantes da Casa de Vidro

As informações externas trazidas por Larissa e Gustavo, da Casa de Vidro do BBB 22, parece ter abalado alguns brothers, incluindo Tiago Abravanel. O artista chorou ao lembrar de alguns falas e disse estar com medo de decepcionar a mãe.

"A minha relação com o Arthur e com a Jade são muito boas. Dependendo de como está passando, pode soar como: 'Nossa, mas esse menino não tem um lado? Ele é falso?'", diz Tiago.

Atitudes falsas

Uma das falas de Larissa foi que algumas atitudes de Tiago estavam sendo vistas como falsas pelo público."Mas eu acho que eu estou me posicionando", comenta o ator. "Eles dois entrarem aqui é muito doido", avalia Eslovênia, que consolou o colega de confinamento.

"Aí que está. As pessoas não precisam estar do lado de ninguém, elas precisam se posicionar. Você não tem que optar por lado nenhum. Acho que você como papel de amigo e até de jogador, você está se posicionando para cada um. Está fazendo o que eu faria, eu acho", ponderou Eslô.