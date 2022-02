Tiago Abravanel é avisado por Larissa, da Casa de Vidro, que Silvio Santos está orgulhoso dele

Gustavo e Larissa, participantes da Casa de Vidro do BBB 22, continuam entregando informações aos moradores da casa mais vigiada do país. Em conversa com Tiago Abravanel, a pernambucana revelou que seu avô, o apresentador Sílvio Santos, estaria com orgulho, deixando-o de boca aberta.

"Mas o Silvio Santos está orgulhoso", disse Larissa. Gustavo ainda comentou que a emissora paulista chegou a postar sobre o brother. "Quando eu fui Líder o SBT postou!", se surpreende o ator.

No entanto, nem todas as informações foram recebidas com entusiasmo. "Você deve ser a melhor pessoa da casa, só não sei se é o melhor jogador", disse Gustavo, deixando Abravanel pensativo.

"Mas eu quero me consultar com você também", comenta o empresário aos risos, se referindo a fama de psicólogo que Tiago conquistou fora da casa.

Atitudes falsas

Em outro momento, Larissa disse que atitudes do 'brother' estão sendo interpretadas como falsas por algumas pessoas.

"Você é muito gente boa, alto astral. Mas, lá fora, algumas pessoas, podem ver suas atitudes como falsas", para surpresa do ator, que recebe pedidos de calma por parte de Lais e Bárbara. A integrante da Casa de Vidro, então, avisa: "É um conselho, entendeu?".