Quem sai do BBB 22 hoje? Enquete do Diário do Nordeste aponta Brunna como eliminada

A dançarina Brunna Gonçalves deve ser a quinta eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 22 nesta terça-feira (22). O resultado da enquete do Diário do Nordeste aponta a sister como mais rejeitada pelo público esta semana, com 68,45% dos votos dos leitores.

Ela disputa o paredão contra Gustavo, ex-integrante da Casa de Vidro, e Paulo André, que acabou na berlinda após ser votado por Lina, Tiago, Natália e Jessi. Ambos aparecem na enquete com 23,6% e 7,9%, respectivamente.

Ao todo, o levantamento, que não influencia no resultado oficial, teve mais de 3,6 mil votos. Desse total, 2.482 foram destinados para Brunna; 856 para Gustavo; e apenas 288 para Paulo André.

A eliminação do quinto integrante da casa BBB acontece ao vivo no programa desta terça, e será anunciada pelo apresentador Tadeu Schimdt.

CONFIRA RESULTADO DA ENQUETE

Legenda: Gustavo e Paulo André devem permanecer Foto: Reprodução

COMPRA DE VOTOS

Em meio ao cenário da votação, a cantora Ludmilla tem sido criticada por internautas por tentar "comprar votos" para livrar sua esposa, Brunna Gonçalves, do paredão desta terça-feira (22).

No seu perfil do twitter, Ludmilla repercutiu uma sugestão que recebeu para que Brunna não seja a eliminada da noite. A ideia era a funkeira puxar um mutirão em defesa da participante valendo dois ingressos para o show do "Numanice", seu novo álbum de trabalho, que acontecerá em 5 de março, no Rio de Janeiro.