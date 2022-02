Pedro Scooby conta, no BBB 22, que errou data do casamento com a modelo Cintia Dicker

O surfista Pedro Scooby, um dos participantes do BBB 22, contou um momento engraçado do dia em que tentou se casar com a modelo Cintia Dicker em Portugal, país onde o casal mora.

A revelação aconteceu em conversa dele com Gustavo e Vinicius, também brothers da edição e formados em direito, e o surfista pontuou problemas que teve em um cartório português.

Segundo Scooby, essa é a primeira vez que ele casa oficialmente. Em consenso, por conta da pandemia, ele e Cintia resolveram ir ao cartório e deixar a festa para depois.

"A gente foi lá, tem uma menina que arruma às vezes uns papéis nossos lá e a gente perguntou para ela: 'Ei, como se faz para casar aqui em Portugal?'. Aí a menina falou: 'Marquei lá para vocês casarem, tem que levar esses papéis'", começou ele.

Jantar especial

Em seguida, eles compraram roupas para a data, contrataram fotógrafos e marcaram um jantar especial com os amigos mais próximos, mas não esperavam o que ainda ia acontecer.

"Estamos lá esperando, dizemos: 'Oi, a gente tem um casamento marcado aqui'. A mulher: 'Tá, mas você deram entrada ou vieram já oficializar a união mesmo?'. Eu: "Entrada? Entrada como?". Ela explicou: "Quando você vai casar, você não vem e casa de vez. Você marca primeiro uma entrada do casamento, aí eles vão te dizer a data, que pode demorar um, dois, três meses, e aí você pode voltar aqui na data para oficializar'", continuou o surfista.

Legenda: Scooby e Cintia se casaram em Portugal Foto: reprodução/Instagram

Rindo, então, os dois voltaram para casa para celebrar com os amigos, apesar da falha. No mesmo relato, Scooby contou que eles comemoraram no jantar, como se tivessem casado "em alma" e depois deram entrada na papelada.

"A gente foi lá de novo para dar entrada, marcaram o dia oficial para a gente casar, aí marcamos. Meu irmão, acordou eu e ela, era 11h da manhã a parada, colocamos cada um moletom, os dois largadões no cartório. [...] A gente voltou para casa, fizemos amor e dormimos de novo, a tarde toda", disse.

Em seguida, os brothers brincaram com a situação e se convidaram para a festa de casamento dos dois, que ocorrerá na Bahia.