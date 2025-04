Confira 10 indicações de filmes para assistir na Netflix e se divertir neste feriadão

Para alguns, o feriadão já chegou e é hora de fazer as malas e pegar a estrada. Para outros, por inúmeros motivos, ficar em casa é a escolha. Para esses, há uma série de atividades possíveis para se fazer nos dias de folga e não cair no tédio.

Uma das opções é maratonar aquela série ou rever um filminho. A seguir, organizamos uma lista, por ordem alfabética, de filmes disponíveis na Netflix que podem agradar todos os públicos, desde aquele para a família acompanhar do sofá até um para assistir escondendo o rosto por medo.

A fuga das galinhas

Se não tem ovos da Páscoa, vai um ovo de galinha - ou talvez não. Nesse clássico do stop-motion, galinhas de uma fazenda inglesa, dos anos 1950, tramam um plano em busca de um lugar longe da rotina do galinheiro.

Lançado no Brasil em dezembro de 2000, e dirigido por Nick Park e Peter Lord, o filme tem classificação indicativa livre e garante 1h 24m de uma aventura cheia de risadas e emoção.

A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça

Do premiado Tim Burton, a produção de Terror/Fantasia foi lançada em novembro de 1999, nos Estados Unidos. Com Johnny Depp e Christina Ricci no elenco, a trama conta a história de um investigador que precisa solucionar o caso de um cavaleiro sem cabeça que deixa corpos decapitados, em 1799.

O filme foi indicado ao Oscar de 2000 nas categorias melhor direção de arte - na qual venceu -, melhor fotografia e melhor figurino.A duração é de 1h 45m e a classificação indicativa é 16 anos.

A Menina e o Porquinho

Simples e emocionante. O filme é uma adaptação do livro infantil "Charlotte's Web", de E. B. White. Em 1973 a história ganhou uma animação, sendo transformada em live-action em 2006.

A produção narra a história de Fern - personagem interpretada por Dakota Fanning -, uma garotinha que percebe que tem um porquinho especial, o Wilbur. O animalzinho logo faz amizade com Charlotte, a aranha que é preterida pelos outros bichos do celeiro.

A classificação é livre e tem 1h 37m de duração.

A Paixão de Cristo

Em um feriado como a Páscoa, não tem como esquecer do tema que é intrínseco a festividade. Em A Paixão de Cristo, um drama de 2004 dirigido por Mel Gibson e com Jim Caviezel no elenco, acompanhamos a história de Jesus.

Nesse filme, que se tornou um clássico,o diretor traz a versão da crucificação de Cristo baseada no Novo Testamento, onde Judas agiliza a queda de Jesus entregando-o a oficiais do Império Romano.

A classificação indicativa é 14 anos e a duração é de 2h 7m.

Along with the Gods: The Two Worlds

“Junto com os Deuses: Os Dois Mundos”, em tradução livre, é uma produção do cinema sul-coreano que traz reflexões sobre a vida e como pequenas ações podem refletir em consequência a longo prazo.

Lançado em 2017, o filme de Fantasia/Ação tem duração de 2h 19m e conta a história de do bombeiro Su-hong que é levado para o além por três guardiões. Lá, ele precisa passar por uma série de provações e provar que era inocente em sua vida.

Do diretor Yong-hwa Kim, a trama tem duração de 2h 19m e promete arrancar algumas lagrimas de quem assiste.

As férias da minha vida

Conhecido por muitos brasileiros, o filme norte-americano do diretor Wayne Wang conta a aventura de vendedora que descobre ter uma doença terminal e passa a refletir sobre a vida que teve até ali.

Decidida em aproveitar seus últimos dias, ela parte em uma viagem para realizar todos os seus sonhos.

Emocionante e romântico, o Romance/Aventura de 1h 52m faz o telespectador pensar o que faria no lugar a personagem. A classificação indicativa é de 12 anos.

Carandiru

Um dos dramas mais marcantes do cinema nacional, Carandiru foi lançado em 2003 e tem 2h 25m de pura adrenalina e cenas que causam reflexões sobre um Brasil que não é percebido por muitos.

Dirigido por Héctor Babenco, o filme tem como autor o doutor Drauzio Varella, que é o nome central dessa obra.

Por retratar o massacre de 1992 ocorrido na prisão homônima do filme, onde 111 prisioneiros foram mortos, a classificação indicativa é de 16 anos.

M8 - Quando a morte socorre a vida

Ainda no cienma brasileiro, o filme de Thriller/Mistério conta a historia de um estudante de medicina que, em sua primeira aula, conhece um cadáver que servirá de estudo para ele e os amigos.

Ao longo dos dias, a identidade do corpo se torna uma questão inevitável para o jovem que é interpretado por Juan Paiva.

O filme é dirigido por Jeferson De e tem duração de 1h 24m, tendo 14 anos como classificação indicativa.

Pacarrete

Do diretor cearense Allan Deberton, o filme narra a história emocionante de uma bailarina nascida e criada em Russas, interior do Ceará, que busca voltar a brilhar nos palcos como era em seus anos dourados.

As questões com a idade e de saúde mental colocam ela no limite e a fazem questionar sobre a possibilidade de realizar um sonho.

Com 1h 37m, o Drama/Ficção lançado em 2019 tem classificação indicativa de 12 anos.

Um Príncipe em Nova York

De 1988, o Romance/Drama do diretor John Landis é cheio de humor e mostra que o amor é capaz de enfrentar barreiras geográficas e econômicas.

Nessa história de 1h 56m, acompanhamos as aventuras de Akeem, um príncipe de um rico país africano que é interpretado por Eddie Murphy.

A classificação indicativa do filme é 14 anos.

