Resultado da Enquete do BBB 25 comprova favoritismo de sister e elimina Diego do reality

O resultado da enquete do Diário do Nordeste desta quinta-feira (17) sobre o paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 mostra a disputa bastante acirrada.

O levantamento aponta que Diego Hypólito poderá ser o próximo eliminado do reality show, com 47,87% dos votos. Mais de 65 mil usuários opinaram na pesquisa até às 19h desta quinta.

Logo depois do antigo ginasta vem a cearense Renata, que aparece com 47,62% da preferência dos leitores para ser eliminada do programa. Já Vitória Strada, a terceira emparedada, tem somente 4,51% de rejeição.

Legenda: Esta enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

O eliminado deste paredão será anunciado nesta noite, durante o programa ao vivo, que deve iniciar logo após a novela "Vale Tudo", às 22h25.

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

1 emparedado pela prova do Líder;

1 emparedado pelo Líder;

1 mais votado pela casa.

Como Diego fez a menor quantidade de pontos na Prova do Líder, já foi automaticamente para o Paredão. Vitória foi indicada pelo líder João Pedro. Já Renata foi a mais votada pela casa.

Votação da casa

Veja como foi a votação:

Guilherme votou em Renata;

Diego Hypolito votou em Renata;

Renata votou em Guilherme;

Vitória Strada votou em Renata.

