Eslovênia chora com saída de Brunna do BBB 22 e reflete: 'o que a gente está fazendo de errado?'

Após Brunna Gonçalves ser eliminada do BBB 22, a pernambucana Eslovênia chorou no quarto lollipop, na madrugada de quarta-feira (23). Jade Picon, Larissa e Lucas consolaram a sister. "Tá todo mundo indo embora", lamentou a modelo.

Diferentes reflexões foram tomadas na madrugada. Em conversa na academia, Eslovênia desabafou com Laís, Jade Picon e Larissa. "As pessoas que eu quero que fiquem, não ficam. Eu sou a próxima, meus amigos serão os próximos. Essa é a sensação", disse a miss.

"A sensação é essa, mas a gente não pode ficar pensando assim. No início do discurso, pensei 'cara, é o Rodrigo'", rebateu Laís, errando o nome de Gustavo. Jade Picon começou a rir ao perceber o erro: "Não é possível, duas vezes".

Eslovênia continuou a reflexão sobre a saída de Brunna na conversa. "Quando ele falou 'Brunna', eu pensei 'mano, o que a gente está fazendo de errado?', disse a pernambucana.

Eslovênia revela 'raiva' de brothers após saída de Brunna

Após conversa com as amigas do quarto lollipop, Eslovênia conversou Lucas no quarto do líder. "Arthur e DG devem estar se achando...", declarou a miss. Lucas questionou o motivo e afirmou: "Por que Brunna saiu? Mas ele não queria botar a Brunna".

A pernambucana rebateu: "Sim, mas ele queria acabar com o grupão. Ele deve estar super feliz. Isso dá raiva... A pessoa ficar feliz com isso?". Lucas ponderou: "É porque ele é muito jogador. Ele veio para jogar".

A miss ressaltou: "Ele já se ligou que quando o papo é jogo eu fico bem distante dele. Tadinho. Não consigo... Sei lá, tenho muita raiva das pessoas". O carioca alertou: "Mas você não tem que ter raiva porque aqui todo mundo é legal, pô".