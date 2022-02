Larissa do BBB 22 vira meme nas redes após usar visual inusitado: 'cropped errado para reagir'

No Jogo da Discórdia de segunda-feira (21), Larissa usava um cropped peculiar, de cor preta com uma faixa bege na região dos seios. Como já era a segunda peça no estilo inusitado a vestir dentro da casa do Big Brother Brasil (BBB) 22, internautas e artistas passaram a comentar estilo da sister.

Assim, os croppeds usados pela ex-integrante da Casa de Vidro viraram alvo de meme pela estranheza das combinações com a cor bege, que às vezes podem se confundir com o tom de pele de Larissa.

A primeira vez que apresentou um modelo incomum foi durante sua apresentação na tradicional rodinha com os outros confinados. A influenciadora usava um cropped de cor branca, com tons de bege na região dos seios.

Internautas brincaram com a situação, compartilhando postagens como "Larissa está provando no 'BBB' que se o cropped for feio você não reage" e "Literalmente colocou o cropped errado para reagir".

Celebridades como Pequena Lo, Fernanda Paes e João Luiz Pedrosa também comentário sobre o assunto. "Bota um cropped. Só não bota um igual o da Larissa, tá?", escreveu a atriz, enquanto a Pequena Lo publicou: "A blusa da Larissa na parte do peito de novo".

CONFIRA REAÇÕES

Bota um cropped só não bota um igual o da Larissa tá? — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) February 22, 2022

Sabia que essa blusa da Larissa tava me lembrando alguma coisa #BBB22 pic.twitter.com/GdhP0EWaSJ — vittor the creator (@pinheirovittorr) February 22, 2022

que susto essa blusa da larissa #bbb22 — João Luiz 💉🌎 (@joaoluizpedrosa) February 19, 2022

MODELOS VENDIDOS

Após os memes começarem a circular pelas redes, internautas encontraram o local de venda do cropped usado na noite de ontem. A peça está disponível no site Shein, custando cerca de R$ 37 reais.

Em meio às piadas sobre o visual de Larissa, uma pessoa tentou defender a sister. "Eu defendo esse cropped porque comprei um igual. Não acho ele feio e tem gente na casa que usa coisa bem pior e viraliza só porque é rico".