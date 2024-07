Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (2)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (2) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Elano termina com Cida.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Elano termina com Cida. Romana implica com Dinha. Fabian fica angustiado ao falar sobre o casamento com Chayene. Sônia tenta pagar o serviço de Sandro com um dos ternos de Sarmento. Rodinei se preocupa quando Liara avisa que Nils só quer trabalhar com ele.

Inácio afirma a Dinha que não gosta mais de Rosário. Elano fala para Penha que não vai mais esperar por Cida. Walmir propõe que Sandro venda cópias falsas do DVD com o show das Empreguetes. Samuel procura seu pai na internet. Alejandro cobra uma resposta de Lygia para a viagem com Manuela.

Chayene tenta beijar Fabian, mas desiste por causa das câmeras do reality show. Penha percebe a animação de Ivone com a volta de Otto. Cida contrata uma nova empregada para a mansão. Alejandro assedia Brunessa. Rosário recebe um bilhete de seu admirador propondo um jantar com ela.

Lygia percebe o clima entre Otto e Penha. Cida recebe Rodinei em casa e Sarmento tenta conter sua raiva.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.