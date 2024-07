Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (2)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (2) vai ao ar às 17:05, após 'Fúria de Titãs 2'. Nesse capítulo, Rafael se sente culpado por ter desonrado Cristina.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Rafael se sente culpado por ter desonrado Cristina. Ofélia faz com que Joli se sente no seu colo à mesa. Serena conta para Olívia que Guto a surpreendeu e Rafael chegou bem na hora em que ele estava beijando-a. Olívia afirma para Serena que ela caiu numa armadilha. Serena fica indignada e garante a Olívia que não vai permitir que lhe enganem. Débora aconselha Cristina a fingir que não quer nada de Rafael para que ele se sinta ainda mais culpado. Felipe fala para Rafael que é muita coincidência que Serena estivesse beijando alguém bem no momento em que ele voltou ao restaurante. Rafael afirma para Felipe que apenas teve sorte de descobrir a verdade. Cristina pede mais dinheiro a Raul, que entrega a contragosto. Ciro conta para Adelaide que tentou interrogar Guto, mas não conseguiu informação alguma dele. Agnes fala para Ciro que ele não deveria se meter em assuntos que não lhe dizem respeito, mas Adelaide o parabeniza por sua iniciativa. Cristina finge para Rafael estar arrependida do que fez, deixando-o arrasado. Crispim pede que Roberval corte seu cabelo. Cristina dá o dinheiro que conseguiu a Guto e manda que ele fique de boca fechada. Elias afirma para Rafael que, se Serena o traiu, ela não era sua alma gêmea. Dalila acusa Raul de nunca tê-la amado como Rafael ama Serena. Roberval pensa em Dalila e acaba fazendo um caminho de rato no cabelo de Crispim. Olívia manda Hélio descobrir onde Guto mora. Alexandra afirma para Eduardo que Rafael está sendo enganado. Eduardo acha que Alexandra está tendo um acesso de loucura. Adelaide vai visitar Serena e chama-a de neta. Rafael conta para Eduardo que dormiu com Cristina. Olívia garante a Cristina que vai desmascará-la. Cristina revela a Olívia que, finalmente, conquistou Rafael e se casará com ele. Olívia avisa Cristina que não vai permitir que ela engane Rafael. Eduardo aconselha Rafael a se casar com Cristina. Serena garante a Adelaide que não conhecia Guto e explica que tem uma sensação horrível quando se aproxima dele. Adelaide acredita em Serena. Débora fala para Agnes que sonha com o dia em que Cristina se casar com Rafael, pois não precisará mais do dinheiro dela. Rafael pede que Eduardo dê um cheque a Serena e a mande nunca mais procurá-lo. Raul afirma para Dalila que ainda a ama, mas no fundo não aguenta mais ter que lidar com ela. Rafael diz a Ciro que ele não precisa mais investigar quem é Guto, pois já tem certeza de que Serena está envolvida com ele. Ofélia sugere a Divina que ela arrume uma namorada para Vitório, para afastá-lo de Olívia. Crispim fica furioso com Roberval por ele ter estragado seu cabelo. Hélio pergunta a Guto por que ele beijou Serena. Guto responde que Serena quis beijá-lo. Hélio e Guto se enfrentam, mas são separados pela polícia. Osvaldo fala para Hélio que ele vai ter que usar a cabeça e não os punhos se quiser descobrir quem quer prejudicar Serena.

Débora exige que Rafael se case com Cristina. Cristina afirma para Rafael que não quer que ele se case por obrigação. Eduardo entrega o cheque a Serena, que fica chocada. Cristina garante a Débora que Rafael vai ficar tão culpado que vai pedi-la em casamento. Vera pergunta a Eduardo se o problema de Alexandra não pode ser espiritual. Serena exige falar com Rafael. Serena rasga o cheque de Rafael e manda-o não procurá-la nunca mais. Guto diz a Cristina que só fez o que ela mandou porque quer ficar com ela. Cristina garante a Guto que o ama e que eles ficarão juntos. Vera explica para Eduardo que Alexandra só diz coisas verdadeiras e por isso acredita que a voz que ela ouve pode ser sobrenatural. Eduardo não acredita que o problema de Alexandra possa ser espiritual. Clarice diz para Divina que conhece uma moça chamada Mafalda que poderá ser uma boa namorada para Vitório. Cristina fala para Rafael que vai se mudar para a casa de Agnes, pois tem vergonha de continuar vivendo sob o mesmo teto que ele. Adelaide, ao ver que Cristina saiu da casa de Rafael, adivinha que ela conseguiu o que queria. Serena fala para Hélio que Rafael magoou-a muito, pois tentou comprar sua dignidade. Rafael pede Cristina em casamento, deixando-a radiante. Cristina decide viver na casa de Agnes até se casar e pede que Débora vá tomar conta da casa de Rafael. Rafael não fica muito entusiasmado com o noivado, para decepção de Cristina. Dalila pede que Roberval dê um jeito para que Terezinha pare de chantageá-lo. Roberval pede a Alaor para conquistar Terezinha. Vitório sai do banho e acaba aparecendo só de toalha na frente de Mafalda. Jorge pergunta a Mirna se pode pegar na mão dela, deixando-a encantada. Olívia garante a Rafael que, se casar com Cristina, ele cometerá um erro. Rafael diz a Olívia que não vai admitir que ela fale mal de Cristina. Olívia conta para Serena que Rafael vai se casar com Cristina. Serena acusa Cristina de tê-la enganado. Serena acusa Cristina de tê-la enganado para roubar Rafael dela. Cristina agride Serena que fica furiosa e diz que poderia machucá-la se quisesse, mas não vai sujar suas mãos. Ciro vê tudo de longe. Cristina afirma para Agnes e Adelaide que Serena atacou-a. Agnes e Adelaide dizem a Cristina que foi ela quem provocou Serena, deixando-a furiosa. Serena fala para Hélio que não vai contar a verdade a Rafael, pois ele a magoou demais. Vera diz para Rafael que ele está se precipitando ao se casar com Cristina. Olívia entra na pensão de Divina e fica perturbada ao ver Vitório. Mirna não deixa que Jorge pegue em sua mão por ser uma moça de respeito. Bernardo fala para Jorge que sabe que ele está interessado em Mirna e concorda em não contar nada a Crispim, contanto que ele a respeite. Rafael conta para Felipe que vai se casar com Cristina. Felipe diz para Rafael que ele está agindo errado, por ir contra ao que sente.

Débora avisa Zulmira e Eurico que vai ser uma patroa muito mais exigente que Cristina. Roberval diz a Dalila que gostaria muito de saber se a criança vai ser menino ou menina. Dalila fica feliz, mas disfarça. Olívia não gosta de saber que Divina quis apresentar Mafalda para Vitório. Alaor começa a cortejar Terezinha, mas acaba falando mal dos cabelos dela. Eliete pergunta a Divina se ela tem certeza de que Osvaldo nunca a traiu. Divina garante que vai acabar com Osvaldo se descobrir uma traição. Vera pergunta a Alexandra como é a voz que ela ouve. Cristina vê Rafael ouvindo a música de Luna e fica furiosa. Serena pergunta a Adelaide por que ela a chamou de neta. Cristina exige que Rafael pare com suas recordações, deixando-o surpreso. Rafael diz a Cristina que ela não tem direito de exigir que ele esqueça Luna. Cristina fala para Rafael que ele a fará sofrer se pensar em Luna, mesmo estando noivo dela. Rafael decide não magoar Cristina. Adelaide diz a Serena que vai contar-lhe toda a verdade, mas pede que ela lhe dê um dia. Adelaide explica para Elias que quer contar tudo a Serena e ele se oferece para ajudar. Serena diz a Hélio que tem certeza que há um mistério rondando sua vida e quer descobrir qual é. Ela pede que Hélio a ajude a encontrar Guto. Alexandra explica para Vera que ouve a voz de um homem mau, que a manda fazer coisas ruins. Vera garante a Alexandra que quer ajudá-la. Alexandra diz a Vera que sabe que ela quer lhe fazer mal e parte para cima dela. Eduardo e Nair controlam Alexandra. Vitório diz para Jorge que não aguenta mais o temperamento de Olívia. Jorge aconselha Vitório a arrumar outra namorada para esquecer Olívia. Débora diz a Cristina que ela precisa acabar com o pessoal da pensão para que Serena não tenha mais amigos para apoiá-la. Vera garante a Eduardo que Alexandra ouve uma voz sobrenatural e diz que vai investigar o caso. Vera afirma para Eduardo que, se Alexandra se curar, poderão ficar juntos. Cristina pede um beijo a Rafael que a beija Cristina sem entusiasmo, deixando-a decepcionada. Raul começa a se interessar pelo restaurante de Olívia, deixando-a nervosa. Adelaide fala para Agnes que vai contar a Serena que ela é a reencarnação de Luna. Cristina ouve. Dalila pergunta a Raul se ele tem curiosidade para saber se seu filho vai ser menino ou menina. Ciro diz a Rafael que há algo sobre Serena que ele precisa saber. Serena pergunta a Guto por que ele tenta prejudicá-la. Serena adivinha que Guto ajudou Cristina por que a ama. Guto fica surpreso com a perspicácia de Serena. Serena afirma para Guto que ele foi um tolo, pois ajudou Cristina a conquistar Rafael. Guto fica furioso e investe contra Serena. Hélio se atraca com Guto. Terê chama a polícia e Guto foge correndo. Ciro conta para Rafael que Serena acusou Cristina de ter armado o encontro entre Serena e Guto. Rafael responde que não pode duvidar do que viu e pede que ele desista de investigar Serena.

Cristina impede Adelaide e Elias de conversar com Serena. Jorge vai visitar Mirna. Crispim acha que Jorge está ali apenas para tratar de negócios e fica satisfeito. Raul fala para Dalila que não se importa se seu filho vai ser menino ou menina. Dalila fica arrasada. Cristina manda Guto arrumar um jeito de impedir Elias de ajudar Adelaide a falar com Serena. Guto exige mais dinheiro de Cristina. Divina e Ofélia levam Mafalda para conhecer a cozinha de Vitório no restaurante. Vitório dá uma sobremesa para as três. Serena comenta com Olívia que gostaria de continuar trabalhando no roseiral. Olívia promete falar com Rafael. Osvaldo diz a Eliete que não gosta de sua amizade com Divina. Eliete afirma para Osvaldo que vai atrapalhar seu casamento, pois quer se vingar dele. Terezinha decide mudar seu penteado. Olívia vê Mafalda na cozinha de seu restaurante e fica furiosa. Paulina percebe que Rita desapareceu e vai avisar Elias. Abílio conta para Kátia que Rita sumiu. Cristina exige que Raul lhe dê dinheiro. Rafael vê Raul dando dinheiro a Cristina. Kátia e Elias choram abraçados. Elias descreve Rita para os policiais e pede que eles a encontrem. Adelaide e Serena combinam de conversar outro dia, depois que Rita for encontrada. Cristina explica para Rafael que Raul estava lhe emprestando dinheiro para comprar um presente de noivado para ele. Raul confessa para Rafael que o dinheiro que estava dando a Cristina era da empresa e não dele. Rafael pede para analisar os livros de contabilidade. Raul garante a Cristina que Rafael não descobrirá nada olhando os livros, mas explica que não poderá lhe dar o dinheiro que precisa. Rafael pede que Raul pague as despesas de Serena. Raul pergunta a Rafael se ele vai continuar a namorar Serena mesmo após se casar com Cristina. Rafael fica furioso e manda que Raul jamais repita aquilo. Hélio, Terê e Crispim encontram Rita sozinha e chorando. Rafael e Serena se encontram sem querer e ficam perturbados. Cristina explica para Débora que não tem dinheiro para dar a Guto e que precisa encontrar outra maneira de silenciá-lo. Débora fala para Cristina que ela precisa mandar alguém dar um susto em Elias para que ele não possa ajudar Adelaide a contar a verdade a Serena. Crispim leva Rita para Kátia. Jorge combina de se encontrar com Mirna. Alexandra explica para Vera que o homem que ouve tem raiva dela. Débora manda Zulmira arrumar o ateliê de Luna. Rafael não gosta de ver Zulmira mexendo no ateliê de Luna, mas Débora explica que ele precisa esquecer o passado. Cristina acusa Adelaide de querer separá-la de Rafael. Adelaide, por sua vez, acusa Cristina de sempre haver odiado Luna. Serena fala para Hélio que quer saber qual o mistério de sua vida para tentar esquecer Rafael.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.