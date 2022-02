Brunna só encontrará Ludmilla pessoalmente na sexta (25), revela dançarina no 'Mais Você'

A dançarina Brunna Gonçalves, quinta eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 22, participou do programa do "Mais Você", na manhã de quarta-feira (23). Ela revelou que ainda não encontrou a amada, a cantora Ludmilla.

"Conversamos por chamada de vídeo, mas só iremos conseguir se encontrar na sexta-feira (25)", detalhou Brunna no programa. As duas possuem diferentes programações nos próximos dias, inviabilizando o encontro imediato.

No bate-papo com os repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete, a dançarina falou do relacionamento com Ludmilla e assistiu novamente o momento que tocou a música escrita por Ludmilla durante festa na casa. "Quando eu ouvi a voz dela veio milhões de coisas na minha cabeça. Eu não sabia que tinha sido lançada. Era minha música, quando a gente tava de lua de mel em Maldívias", lembrou Brunna.

No programa, Brunna viu fotos da família e falou sobre o desafio de ajudar os pais. Ela falou do sonho de reformar a casa. "Eu quero poder dar uma estabilidade a eles. Quero que eles não trabalhem mais".

Brunna fala sobre jogo e críticas brothers

A dançarina afirmou ter plena certeza que errou e apontou o que faria diferente no reality. "Deveria ter me posicionado mais, aparecido mais e estabelecido mais relações, e não ficar só dentro do meu cômodo", avaliou.

Brunna, que indicou Gustavo ao paredão após atender ao big fone, diz que o bacharel em Direito era opção de voto dela "pelo jeito agressivo e desnecessário que entrou no jogo".

Após ver um vídeo que mostrava que a justificativa de Lucas para votar nela estava alinhada com Arthur Aguiar, criticou o estudante de Medicina, dizendo que ele é "mega influenciável". "Zero personalidade", resumiu.

Já perto do fim do programa, Brunna declarou torcida para Linn da Quebrada ganhar. "Muito inteligente. Joga muito. Ela tem o poder de te fazer pensar. O jeito que ela leva a conversa... ela planta algo que te leva ao jogo. Uma influência do bem. Quero muito que ela ganhe por grande representatividade que ela tem", detalhou.