Confira o cronograma desta semana no BBB 22

Uma nova semana de jogo começa nesta quinta-feira (24) no BBB 22. A Prova do Líder será realizada nesta noite, com 14 pessoas em duplas. A dupla vencedora terá de decidir quem será líder, enquanto a primeira dupla eliminada irá direto ao paredão.

Na sexta-feira (25), haverá consagração do líder, já que a prova de hoje é de resistência e deve terminar ao longo de sexta-feira (25). Além do direito ao VIP, o líder também terá o poder do não.

No sábado (26), acontecerá a Prova do Anjo. Enquanto o domingo (27) já está consagrado como a formação do paredão. Segundo o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, a berlinda será tripla.

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Durante a formação, o anjo poderá imunizar um e o líder também indicará um participante. A votação da casa será dividida em duplas. Cada dupla dará um voto em consenso no confessionário.

O jogador que fizer dupla com líder terá voto com peso dois. Nesta semana, também terá Bate-Volta.

CRONOGRAMA DA SEMANA