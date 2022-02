Vyni, do BBB 22, contou aos familiares sobre orientação sexual um dia antes de viajar para reality

O cearense Vyni, um dos participantes do BBB 22, chamou atenção do público do programa ao revelar os traumas que possui relacionados à sexualidade e como sofreu violência física por conta dela. As histórias, inclusive, teriam surpreendido os familiares dele, segundo o colunista Gabriel Perline.

Dona Quinha, avó de Vyni, que cuidou do bacharel de direito como uma figura materna, revelou que Vyni assumiu ser gay diante da família um dia antes do pré-confinamento para o reality show.

"Ele juntou todo mundo aqui e falou. Eu chorei muito de tristeza, porque minha maior preocupação é com o que pode acontecer com ele na rua. Não quero que ele seja agredido", contou a avó ao colunista.

A conversa aconteceu antes que o brother embarcasse para o Rio de Janeiro, onde fica a casa do BBB, e, portanto, a família não havia ficado sabendo dos casos de violência sofridos por Vyni.

"Vyni sofreu muito bullying desde pequeno por ser mais dócil e ter esse jeitinho mais delicado. Já vi ele chorando por causa disso, mas sempre estive ao seu lado. Não tem coisa que mais me machuca do que ver meu filho triste", também disse Dona Quinha.

Retraído

Ainda de acordo com a avó, o comportamento de Vyni se tornou cada vez mais retraído. Tímido fora das redes sociais, ele é visto pela família como um rapaz estudioso, área a qual se dedicava com afinco antes do BBB.

Em casa, em um quartinho nos fundos, ele fazia os trabalhos e criava roteiro dos vídeos que publicava no Instagram.

"Ele só saía para almoçar. Até a merenda eu trazia aqui pro meu menino. Ele ficava o dia inteiro aqui enfiado nos livros, lendo e escrevendo. Tinha dias que entrava aqui cedo e só saía à noite", relatou a mãe de Vyni ao jornalista.

Além disso, a família conta que o rapaz não sai para festas no Crato, onde mora, e que geralmente sai de casa para visitar amigos e parentes. A avó conta que com a ida dele ao BBB a sensação é de saudade.

"Vyni fica aqui em casa o dia inteiro. E agora que ele não está aqui eu sinto muito a falta dele", explicou.