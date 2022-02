Rafa Kalimann tenta explicar situação da Ucrânia, seguidores reclamam e pedem especialista

Horas após o presidente russo Vladimir Putin ordenar a invasão da Ucrânia, na manhã de quinta-feira (24), a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann usou o Twitter para tentar explicar o conflito em andamento no Leste Europeu.

"Vou tentar resumir pra vocês sobre a Rússia e a Ucrânia. O que eu entendo sobre, se tiver alguma ponto de equívoco, me falem. E por favor pesquisem pra aprofundar, é só um resumo pessoal", declarou a apresentadora.

A influenciadora tentou explicar as relações entre países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o que foi a União Soviética.

Veja tweets:

A explicação da apresentadora, no entanto, não foi bem recepcionada pelo usuário da rede social. Muitos sugeriram que Rafa Kalimann buscasse um especialista.

"Minha filha, tenha noção! Se você não possui conhecimentos apurados/aprofundados sobre o assunto, não publique nada sobre. Você como influencer de milhões de seguidores não pode prestar desserviço assim, tenha responsabilidade", disse um dos usuários do Twitter.

Ataque da Rússia à Ucrânia

A Rússia iniciou o ataque à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira (24). Explosões foram ouvidas em Kiev, capital ucraniana.

O presidente Volodymyr Zenlensky anunciou a adoção da lei marcial, quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país, e pediu calma aos cidadãos.

O espaço aéreo do país foi fechado "por causa do alto risco de segurança", informou o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia.