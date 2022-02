Rússia invade área perto de antiga usina nuclear de Chernobyl, uma das mais radioativas do mundo

Combates perto do depósito de resíduos nucleares de Chernobyl, um dos lugares mais radioativos do mundo, foram registrados nesta quinta-feira (24).

As autoridades ucranianas informaram sobre o ataque, onde as forças russas chegaram depois de cruzar a fronteira com Belarus. De acordo com um assessor do ministério do Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, as "tropas dos ocupantes entraram na zona da usina de Chernobyl por Belarus".

Ainda de acordo com o assessor, "os membros da Guarda Nacional que protegem o depósito oferecem uma resistência obstinada", declarou.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que forças ucranianas estão lutando para impedir que tropas russas capturem a antiga usina nuclear. Vitaly Klitschko, prefeito da capital Kiev, disse que quatro estações de metrô serão usadas como abrigos antiaéreos.

Ataque da Rússia à Ucrânia

A Rússia iniciou o ataque à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira (24). Explosões foram ouvidas em Kiev, capital ucraniana. O presidente Volodymyr Zenlensky anunciou a adoção da lei marcial, quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país, e pediu calma aos cidadãos. O espaço aéreo do país foi fechado "por causa do alto risco de segurança", informou o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia.